Ночью враг атаковал 4 области Украины "Шахедами": сколько сбила ПВО
Источник:Воздушные силы
Ночью 29 сентября оккупанты в очередной раз запустили по Украине "Шахеды". Под вражеской атакой были 4 области. По российским ударным дронам отработала ПВО.
Во время этой атаки агрессор выпустил более 20 "Шахедов". Сколько уничтожили защитники неба, сообщили Воздушные силы.
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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
Сколько "Шахедов" сбили 29 сентября
Ночью 29 сентября враг выпустил по Украине 22 ударных БпЛА типа "Shahed". Районы пусков: Ейск, Курск – Россия, Чауда – оккупированный Крым.
В результате противовоздушного боя авиацией, МВГ и РЭБ Сил обороны Украины сбито 15 ударных БПЛА в Сумской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях. В результате противодействия РЭБ еще 5 вражеских беспилотников локально потеряно, предварительно, без последствий,
– заявили Воздушные силы.
Сколько "Шахедов" сбили 29 сентября / Инфографика Воздушных сил
Виталий Ким сообщил, что на Николаевщине сбили 4 "Шахеда". По данным Сумской ОВА, в области уничтожили 6 вражеских дронов.