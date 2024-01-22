Наши военные сбили все вражеские "Шахеды": куда и сколько оружия направил враг
Источник:Воздушные силы ВСУ
Наши военные ночью против 22 января активно противостояли вражеским "Шахедам", которые в очередной раз атаковали Украину. Украинские бойцы отработали в четырех областях Украины.
Воздушные силы ВСУ рассказали, что оккупанты били с территории российского Приморско-Ахтарска. Враг атаковал преимущественно Юг, Центр и Восток Украины.
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Что известно об атаке россиян ночью
В ночь на 22 января 2024 года враг атаковал 8-ю ударными БпЛА типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарской России. Все восемь "Шахедов" уничтожены зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины,
– рассказали военные.
Дроны уничтожали в пределах 4 областей Украины. В частности, говорится о:
- Николаевской,
- Херсонской,
- Днепропетровской,
- Кировоградской областях.
Россия атаковала Украину ночью: коротко
- Россия ориентировочно в 21:42 21 января запустила дроны по Украине. Угроза была для Херсонской, Николаевской, Днепропетровской областей.
- Уже в 22:39 вражеский беспилотник находился в районе города Днепр. В 23:17 над Николаевской областью в северо-западном направлении. Опасность была также Кировоградской области.
- Ближе к полуночи дрон двигался по направлению к Черкасской области, уже в 00:28 22 января раздался отбой воздушной тревоги.
- В 0:47 объявили опасность для Одесской области из-за атаки дронов. Уже 1:10 раздался отбой воздушной угрозы.