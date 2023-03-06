Враг хотел атаковать критические объекты Днепропетровщины, выпустил БпЛА: сколько удалось сбить

Ночь в Днепропетровской области прошла неспокойно. Враг атаковал область беспилотниками, однако наши героические военные из Южного командования "Восток" их уничтожили.

Детали сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его словам, всего враг выпустил 4 БпЛА.

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К счастью, Воздушные силы смогли уничтожить все 4 беспилотника.

Спасибо Господу и нашим защитникам и защитницам за наступивший день. За украинское солнце над Днепропетровщиной. Держим страну изнутри. Работаем на победу! Всем тихого дня и легкой рабочей недели,

– подчеркнул Лысак.

Он добавил, что ночь в области прошла без обстрелов. Но после шести утра агрессор ударил по Никопольщине. Направил тяжелую артиллерию по Красногригорьевской общине и Никополю. Последствия атак выясняются. Но предварительно обошлось без жертв.

Как рассказал глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, враг хотел ударить по важным критическим объектам области. Однако ему это не удалось. Он добавил, что вся важная инфраструктура работает стабильно.

Предыдущая атака дронами Днепропетровщины

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, вечером 27 февраля жители во время воздушной тревоги слышали взрывы. Это была работа ПВО. К счастью, Воздушному командованию "Восход" удалось уничтожить 2 БПЛА врага. К счастью, эти дроны не нанесли ущерба.

Как отметили в ПВК "Восток", оккупанты для атаки по Днепропетровщине использовали ударные дроны. По предварительной информации, говорится об иранских "Шахидах".

В то же время атаковал враг и 26 февраля. Поздним вечером мониторинговые каналы сообщили о неустановленных объектах, которые летят в Киевскую область через Черниговскую область. В частности: