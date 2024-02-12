Ночью враг атаковал ракетами и 17 "Шахедами": сколько целей сбили

Российские оккупанты снова запустили по Украине дроны-камикадзе и ракеты. Наши военные сбили много воздушных целей.

Атаковали оккупанты в ночь на 12 февраля 2024 года. Воздушная тревога в некоторых областях продолжалась вечером накануне, отбой кое-где объявили ориентировочно перед 4 утра 12 февраля.

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Как отработали наши Воздушные силы ВСУ

Воздушные силы ВСУ рассказали, что российские военные в ночь на 12 февраля 2024 года атаковали Украину:

17 ударными дронами-камикадзе типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарска;

управляемой авиационной ракетой Х-59 с временно оккупированной Запорожской области;

зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области.

Наши военные сбили в небе над Украиной:

14 "Шахедов";

одну управляемую авиационную ракету Х-59.

ВСУ отработали в пределах Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей.



Как Воздушные силы ВСУ отбили атаку врага

Российскую атаку отражали подразделения мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины.