Ночью враг атаковал ракетой и 56 дронами: сколько сбили

В ночь на 17 октября оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Всего враг запустил 56 ударных БПЛА и одну крылатую ракету.

Кроме того, враг запускал также беспилотники неустановленного типа. Об этом сообщили Воздушные силы.

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Силы ПВО отразили очередную российскую атаку

В ночь на 17 октября 2024 года враг в очередной раз атаковал Украину. Всего российская армия запустила 56 ударных БПЛА и беспилотники неустановленного типа, а также нанесла удар управляемой авиационной ракетой Х-59. Стоит заметить, что вражеская атака продолжалась более 9 часов – с 19:30 16 октября до 05:00 17 октября.

Силы ПВО успешно отбили атаку. Так, в результате противовоздушного боя было уничтожено 22 вражеских беспилотника в Сумской, Киевской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Николаевской, Черкасской, Одесской и Тернопольской областях.



Сколько дронов сбили / Инфографика Воздушных сил

Еще 27 ударных дронов и БПЛА неустановленного типа были локально потеряно в результате активного противодействия РЭБ. Кроме того, 2 дрона вышли из воздушного пространства Украины и и полетели в направлении Беларуси.

К сожалению, зафиксировано 5 попаданий ударных БПЛА по объектам инфраструктуры в прифронтовых областях.

Важно! При обнаружении подозрительных предметов, похожих на беспилотники, не совершайте никаких действий самостоятельно! Срочно сообщайте об опасной находке полицию, ГСЧС или местную военную администрацию.