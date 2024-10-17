Крім того, ворог запускав також безпілотники невстановленого типу. Про це повідомили Повітряні сили.

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Сили ППО відбили чергову російську атаку

У ніч на 17 жовтня 2024 року ворог вкотре атакував Україну. Усього російська армія запустила 56 ударних БпЛА та безпілотники невстановленого типу, а також завдала удару керованою авіаційною ракетою Х-59. Варто зауважити, що ворожа атака тривала понад 9 годин – з 19:30 16 жовтня до 05:00 17 жовтня.

Сили ППО успішно відбили атаку. Так, у результаті протиповітряного бою було знищено 22 ворожі безпілотники у Сумській, Київській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Черкаській, Одеській та Тернопільській областях.



Скільки дронів збили / Інфографіка Повітряних сил

Ще 27 ударних дронів та БпЛА невстановленого типу було локаційно втрачено внаслідок активної протидії РЕБ. Крім того, 2 дрони вийшли з повітряного простору України й полетіли у напрямку Білорусі.

На жаль, зафіксовано 5 влучань ударних БпЛА по об'єктах інфраструктури у прифронтових областях.

Важливо! При виявленні підозрілих предметів, схожих на безпілотники, не вчиняйте жодних дій самостійно! Терміново повідомляйте про небезпечну знахідку поліцію, ДСНС чи місцеву військову адміністрацію.