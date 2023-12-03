Ночью враг атаковал Украину ракетой и "Шахедами": сколько целей уничтожила ПВО
Источник:Воздушные силы ВСУ
В ночь на 3 декабря оккупанты снова атаковали Украину "Шахедами". Враги выпустили по нашему государству 12 дронов-камикадзе.
Наши военные смогли сбить большинство враждебных целей. В Воздушных силах ВСУ рассказали, что ударные беспилотники атаковали в несколько волн, заходили из-за оккупированной Херсонщины в Николаевскую область.
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Что известно о ночной атаке россиян
Украинские военные рассказали, что оккупанты атаковали нашу страну в ночь на 3 декабря 2023 года:
- 12-ю ударными БпЛА типа Shahed – из района Приморско-Ахтарска;
- управляемой авиационной ракетой Х-59 – из воздушного пространства Белгородской народной республики.
В результате боевой работы противовоздушной обороной Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожены 10 ударных БпЛА Shahed-136/131. Управляемая авиационная ракета Х-59 не достигла своей цели,
– заявили бойцы.
По их данным, большинство "Шахедов" уничтожили в зоне ответственности воздушного командования "Юг", а именно в Николаевской области. Остальные же дроны враг направил в северо-западном направлении. Их сбили в районе Староконстантинова Хмельницкой области.
Что известно о ночной атаке врага
- Еще вечером 2 декабря Воздушные силы ВСУ предупредили, что оккупанты запустили дроны из Херсонской области в направлении Николаевской. Позже опасность была для Кировоградской, Херсонской, Одесской областей. Кроме того, в некоторых регионах была угроза атаки ракетами.
- Перед 1 часом ночи 3 декабря дроны двигались в направлении Хмельницкой области. Ориентировочно в 1:58 Воздушные силы призвали жителей Староконстантинова оставаться в укрытиях.
- Уже в 2:40 власти Хмельницкой области подтвердили работу ПВО в регионе и заявили, что сообщений о пострадавших или повреждении инфраструктуры не было.