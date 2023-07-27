Ночью враг мощно ударил во время грозы: есть попадание в порт в Одесской области, погиб охранник

Этой ночью российские террористы прибегли к мощной атаке во время грозы. Агрессор попал в портовую инфраструктуру в Одесской области. К сожалению, не обошлось без жертв.

В результате удара оккупантов погиб охранник. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила руководитель Объединенного пресс-центра сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал.

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Террористы снова ударили по портовой инфраструктуре

Агрессор прибег к мощной атаке. Сначала враг направил "Шахеды" в центральные регионы Украины, минуя Юг через временно оккупированные территории. В частности, дроны двигались в недоступной для ОК "Юг" зоне поражения.

После волны "Шахедов", в начале грозы враг коварно применил "Калибры" с Черного моря, ударив по портовой инфраструктуре Одесчины. Разрушено одно административное здание в одном из портов, погиб охранник,

– отметила Гуменюк.

Добавила, что также повреждены производственные мощности одного из терминалов порта. Это говорит о том, что оккупанты воспользовались погодными условиями и запустили ракеты с подлодки как раз во время грома, грозы, ветра для усложнения их обнаружения.

В результате попадания погиб гражданский охранник 1979 года рождения. Повреждено оборудование одного из грузовых терминалов, уничтожено здание охраны и два автомобиля,

– сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Добавим, в Воздушных силах сообщили, что всего было зафиксировано два пуска крылатых ракет. К сожалению, поразить не удалось.

В ОК "Юг" отметили, что враг выпустил ракеты "Калибр" из подводной лодки в акватории Черного моря, что затруднило обнаружение.

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