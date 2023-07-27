Ночью враг мощно ударил во время грозы: есть попадание в порт в Одесской области, погиб охранник
Этой ночью российские террористы прибегли к мощной атаке во время грозы. Агрессор попал в портовую инфраструктуру в Одесской области. К сожалению, не обошлось без жертв.
В результате удара оккупантов погиб охранник. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила руководитель Объединенного пресс-центра сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал.
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Террористы снова ударили по портовой инфраструктуре
Агрессор прибег к мощной атаке. Сначала враг направил "Шахеды" в центральные регионы Украины, минуя Юг через временно оккупированные территории. В частности, дроны двигались в недоступной для ОК "Юг" зоне поражения.
После волны "Шахедов", в начале грозы враг коварно применил "Калибры" с Черного моря, ударив по портовой инфраструктуре Одесчины. Разрушено одно административное здание в одном из портов, погиб охранник,
– отметила Гуменюк.
Добавила, что также повреждены производственные мощности одного из терминалов порта. Это говорит о том, что оккупанты воспользовались погодными условиями и запустили ракеты с подлодки как раз во время грома, грозы, ветра для усложнения их обнаружения.
В результате попадания погиб гражданский охранник 1979 года рождения. Повреждено оборудование одного из грузовых терминалов, уничтожено здание охраны и два автомобиля,
– сообщил глава ОВА Олег Кипер.
Добавим, в Воздушных силах сообщили, что всего было зафиксировано два пуска крылатых ракет. К сожалению, поразить не удалось.Обратите внимание! В ОК "Юг" отметили, что враг выпустил ракеты "Калибр" из подводной лодки в акватории Черного моря на критически малой высоте, что затруднило обнаружение.
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Оккупанты снова атаковали Хмельницкую область
- Ночью российские террористы снова атаковали Хмельницкую область. Местные жители слышали взрывы. Работала ПВО.
- Заметим, что перед этим, 26 июля, агрессор запустил "Кинжалы". Целью оккупантов был Староконстантинов.
- Кстати, в Днепропетровской ОВА сообщили, что ночью наши защитники сбили вражеский дрон, вероятно, "Шахед".