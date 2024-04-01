Ночью враг снова атаковал "Шахедами": сколько удалось сбить

В ночь на 1 апреля враг в очередной раз атаковал территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Силы ПВО сбили почти все ударные беспилотники.

Ночью тревогу из-за угрозы применения дронов-камикадзе объявляли в Сумской и Харьковской областях. Тревога продолжалась в области час – с 00:31 до 01:32.

Смотрите также Регулярные атаки на энергосистему: Рябцев оценил последствия от обстрелов

Силы ПВО сбивали "Шахеды"

Ночью 1 апреля Воздушные силы предупредили жителей Сумской и Харьковской областей об угрозе применения врагом ударных БПЛА. Она длилась не более часа.

Как сообщили утром в Генштабе ВСУ, ночью российские оккупанты снова атаковали Украину, применив 3 БПЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны 2 ударных БПЛА были уничтожены.

Стоит заметить, что враг не оставляет террора прифронтовых территорий. В частности, только за прошедшие сутки в Сумской области прозвучало 157 взрывов. Враг бил из минометов, сбрасывал взрывчатки с дронов, наносил авиаудары и бил из артиллерии.

Харьковщина также страдает от постоянных обстрелов. Так, вечером 31 марта оккупанты нанесли удар по гражданской инфраструктуре. Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре в Шевченковском районе. Известно о повреждении гражданских помещений и автомобилей. О пострадавших и жертвах не сообщалось. Сейчас устанавливается, каким именно вооружением враг нанес удар.

ВСУ удалось посадить черный “Шахед”

На днях украинским защитникам удалось приземлить невредимым черный дрон-камикадзе типа "Шахед". Соответствующие кадры появились в сети. На видео можно заметить, что россияне в очередной раз выдают "Шахед" за российский БпЛА "Герань-2". Также на закрылках видно надписи "Не браться", а на корпусе криво нанесен так называемый "бортовой номер" – Ы1852.

Военный эксперт Роман Свитан заметил, что приземлить вражеский дрон удалось благодаря успешной работе РЭБ.

"Эта система работает так, что может вводить ракету, и она не попадает в цель и падает где-то в поле. Также РЭБ перехватывает управление "Шахедом", отрезает связь со спутником и сажает его", – объяснил Свитан.