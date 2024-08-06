Ночью враг ударил "Искандерами", крылатыми ракетами и "Шахедами": как отработала ПВО

В ночь на 6 августа российская армия снова запускала по Украине ракеты и дроны. Воздушные силы рассказали, сколько целей удалось сбить.

Так, этой ночью было ликвидировано 4 ракеты и 15 ударных БпЛА. Под ударом, в частности, оказался Киев.

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Работа ПВО

Этой ночью Россия ударила по Украине:

4 баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 по Киевской области из Воронежской области,

2 управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства над акваторией Азовского моря,

16 ударными БпЛА типа "Шахед" с направлений мыс Чауда – Крым, Курск.

Отражали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил.

В результате противовоздушного боя сбиты две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 15 ударных БпЛА в Киевской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областях,

– написали в ПС.

Результат боевой работы ПВО ночью / Воздушные силы

В частности, в ВМС Украины сообщили, что их бойцы ликвидировали 3 ударных дрона. В Николаевской области было уничтожено подавляющее количество "Шахедов", а именно 13 БпЛА. Также подразделение ПвК "Восток" уничтожило разведывательный дрон над Днепропетровской областью.

Что известно о ночной атаке

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Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал, что ночью в регионе работали силы ПВО и все российские цели были сбиты. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено, пострадавшие отсутствуют.

На месте падения обломков работают оперативные службы. По состоянию на 8:00 были сообщения о повреждениях многоквартирного дома – выбиты окна на первом и втором этаже, где расположены нежилые помещения; двух АЗС – выбиты окна, посеченные фасады; многоэтажного здания с офисными помещениями – выбиты двери, окна, посечен фасад.

Также взрывной волной поврежден дом лесника.

Пожары на местах падения обломков отсутствуют.