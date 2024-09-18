Ночью враг ударил по энергетическим объектам Сум

18 сентября россияне атаковали Сумы "Шахедами". Известно, что под ударом очутилась энергетическая инфраструктура города.

Ночью оккупанты устроили воздушный террор Украины, запустив ударные беспилотники. Взрывы звучали, в частности, на Киевщине и Полтавщине.

Смотрите также Россия запустила новую партию "Шахедов": какие регионы под угрозой

Удар по энергетике Сум

Первые взрывы Сумы услышали вечером 17 сентября. Воздушные силы предупредили об угрозе КАБов.В 22.09 корреспонденты Общественного зафиксировали звук взрыва в городе.

Новые взрывы в Сумской области произошли ночью после 03:30 и 04:00 утра. В настоящее время Сумы находилось под опасностью "Шахедов".

А после 5 утра еще одна серия взрывов в Сумах произошла во время атаки новой партией "Шахедов", которые враг запустил, когда уже все предыдущие были обезврежены и продолжалась доразведка.

В Сумской ОВА позже сообщили о последствиях. Там отметили, что нанес авиационный удар по энергетическим объектам города Сумы, применив "Шахеды".

Предварительно люди не пострадали. Проводится ликвидация последствий вражеского удара.

В результате вражеских атак энергосистема области работает в напряженном режиме. Потребителей просят уменьшить потребление электроэнергии, особенно в пиковые часы,

– говорится в сообщении.

К слову, на Николаевщине ночью были уничтожены четыре "Шахеда". Крылатой ракетой Х-59 противник атаковал регион. Обломки вызвали пожар.