Ночью враг выпустил по Одесской и Сумской областям 44 "Шахеда": сколько удалось сбить
Источник:Воздушные силы ВСУ
В ночь на 13 сентября российские оккупанты атаковали Одесщину и Сумщину несколькими группами ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Дроны выпустили с трех направлений.
Так, враг атаковал с трех направлений: Приморско-Ахтарское, мыс Чауда, Курск. Всего было уничтожено 32 "Шахеда".
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Что известно о ночной атаке Украины
Всего были зафиксированы пуски 44 "Шахедов". Основное направление – южные районы Одесской области, портовая инфраструктура региона.Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
К отбитию атаки привлечена истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По результатам боевой работы уничтожены 32 вражеских ударных дрона "Shahed-136/131".
Отметим, что также ночью в небе Сумщины были уничтожены 3 вражеских БпЛА "Шахед".
Враг ударил по Одесщине
- Как рассказали в ОВА, несколько групп ударных дронов были направлены по Измаильскому району. К сожалению, есть попадания.
- Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры. Продолжается ликвидация последствий и пожаров.
- Известно о шести пострадавших гражданских. Три человека в тяжелом и три в среднем состоянии доставлены в больницу.
Предыдущая атака россиян
- Ночью 11 сентября противник атаковал ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Ейск, Приморско-Ахтарск – Россия).
- Были зафиксированы пуски 12 "Шахедов" в направлении Запорожской и Днепропетровской областей.
- К отбитию удара привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы.
- В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 12 "Shahed-136/131" в пределах Запорожской, Днепропетровской и Николаевской областей, а также один БПЛА неустановленного типа.
- Кроме того, враг применил тактическую авиацию на Днепропетровщине, выпустив из самолетов Су-34/Су-35 противорадиолокационные ракеты Х-31П и управляемые авиационные ракеты Х-59. Без потерь.