Ночью враг выпустил по Одесской и Сумской областям 44 "Шахеда": сколько удалось сбить

13 сентября 2023, 08:21
Читати новину українською

Источник:

Воздушные силы ВСУ

В ночь на 13 сентября российские оккупанты атаковали Одесщину и Сумщину несколькими группами ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Дроны выпустили с трех направлений.

Так, враг атаковал с трех направлений: Приморско-Ахтарское, мыс Чауда, Курск. Всего было уничтожено 32 "Шахеда".

К теме Враг 4,5 часа атаковал Одесщину: сбили 32 "Шахеда", но есть попадание

Что известно о ночной атаке Украины

Всего были зафиксированы пуски 44 "Шахедов". Основное направление – южные районы Одесской области, портовая инфраструктура региона.

Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

К отбитию атаки привлечена истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По результатам боевой работы уничтожены 32 вражеских ударных дрона "Shahed-136/131".

Отметим, что также ночью в небе Сумщины были уничтожены 3 вражеских БпЛА "Шахед".

Враг ударил по Одесщине

  • Как рассказали в ОВА, несколько групп ударных дронов были направлены по Измаильскому району. К сожалению, есть попадания.
  • Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры. Продолжается ликвидация последствий и пожаров.
  • Известно о шести пострадавших гражданских. Три человека в тяжелом и три в среднем состоянии доставлены в больницу.

Предыдущая атака россиян

  • Ночью 11 сентября противник атаковал ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Ейск, Приморско-Ахтарск – Россия).
  • Были зафиксированы пуски 12 "Шахедов" в направлении Запорожской и Днепропетровской областей.
  • К отбитию удара привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы.
  • В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 12 "Shahed-136/131" в пределах Запорожской, Днепропетровской и Николаевской областей, а также один БПЛА неустановленного типа.
  • Кроме того, враг применил тактическую авиацию на Днепропетровщине, выпустив из самолетов Су-34/Су-35 противорадиолокационные ракеты Х-31П и управляемые авиационные ракеты Х-59. Без потерь.

Автор: Софія Ропан