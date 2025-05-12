Путин проигнорировал призывы к перемирию – и запустил более 100 БПЛА: сколько сбито

Ночью 12 мая Россия снова атаковала Украину дронами. Воздушные силы рассказали, сколько удалось уничтожить вражеских беспилотников.

В общей сложности противник запустил 108 "Шахедов" и других беспилотников-имитаторов разных типов из 6 направлений: Брянск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Чауда, передает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Что известно

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 55 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны.

30 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Одесщина, Николаевщина, Донетчина и Житомирщина.

Напомним, что 10 мая Украина и ее европейские союзники при поддержке Дональда Трампа призвали Путина к полному прекращению огня на 30 дней, начиная с понедельника, 12 мая. Российский диктатор ответил на это предложение очередной воздушной атакой.