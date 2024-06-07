Ночью враг запустил почти 60 "Шахедов" и ракет: сколько удалось сбить
Россия в ночь на 7 июня атаковала Украину ударными дронами и ракетами. По целям отработали силы противовоздушной обороны.
Враг запустил по Украине 5 крылатых ракет и 53 “Шахеды”. В Воздушных силах отчитались о статистике сбитых целей.
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Сколько целей удалось сбить
Силы противовоздушной обороны в ночь на 7 июня сбили все крылатые ракеты и значительную часть ударных дронов. Говорится о 5 ракетах и 48 "Шахедах". Враг наносил удары из районов Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск – Россия и мыс Чауда – Крым. Ракеты летели из Саратовской области. Их запускали стратегические бомбардировщики Т-95.
Отражали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны Украины, истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил,
– говорится в сообщении.
Силы ПВО работали в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Киевской и Хмельницкой областях. На Николаевщине уничтожили 2 вражеских БпЛА, на Днепропетровщине и Херсонщине – по 3 "Шахеды".
Враг также атаковал 6 июня
- В ночь 6 июня противник снова терроризировал украинское население. В частности, враги атаковали "Шахедами" и 2 ракетами. В Воздушных силах ВСУ отчитались о результате работы. Там рассказали, сколько вражеских целей удалось уничтожить.
- В Воздушных силах ВСУ рассказали, что в ночь на 6 июня 2024 года оккупационные войска нанесли удар по Днепропетровщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из района Таганрога (Россия), а также атаковали 18-ю ударными БпЛА типа Shahed-131/136 из районов Приморско-Ахтарска (Россия), мыса Чауда (Крым).
- В результате работы сил противовоздушной обороны удалось уничтожить 17 ударных дронов.