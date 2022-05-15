Ночью ВСУ дали "результативный салют" оккупантам в направлении Херсона

Ситуация в Кривом Роге и Криворожском районе остается напряженной, но стабильной и полностью контролируется ВСУ. Об этом заявил глава Криворожской ОВА Александр Вилкул.

По его словам, уже 81 день идет героическая борьба Украины против российской агрессии.

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Александр Вилкул сообщил, что всю прошлую неделю и по состоянию на вечер 15 мая ситуация в Кривом Роге и Криворожском напряжена, однако контролируется ВСУ и Военной администрацией.

Он акцентировал, что для них наиболее опасная линия фронта расположена на южном направлении в Херсонской области.

Кроме того, по всей линии боестолкновений Вооруженные Силы Украины успешно выполняют все поставленные боевые распоряжения.

Нашими военными проводятся успешные операции, которые прекращают планы врага перейти к наступательным действиям. Враг несет серьезные потери в живой силе и технике. Сегодня ночью наши ребята дали результативный "салют",

– рассказал Александр Вилкул.

Последние новости из Криворожского направления

В ночь на 12 мая оккупанты вели огонь по всей линии столкновения на Криворожском направлении. Враг применял запрещенные международными конвенциями кассетные и фосфорные боеприпасы.

Глава военной администрации Кривого Рога сообщил, что за неделю не было ни одного спокойного дня. В частности, утром 30 апреля враг снова обстрелял несколько населённых пунктов. К счастью, никто не пострадал.

Под утро 11 мая русские войска обстреляли пограничную с Херсонщиной часть Днепропетровской области. К счастью, ни значительных разрушений, ни жертв и раненых нет.

Председатель Днепровского областного совета Николай Лукашук написал в соцсетях, что войска агрессора нанесли удар по Ганновке в понедельник, 9 мая. В результате обстрела села в Криворожском районе никто не пострадал. В то же время из-за обстрела населенный пункт остался без света. В настоящее время продолжаются восстановительные работы.

В Днепропетровской области ребенок нашел боеприпас от кассетного снаряда. Мальчик принес его домой, и взрывчатка сдетонировала. О несчастном случае сообщил глава Днепропетровской ОВА. По словам Валентина Резниченко, ребенку было всего 12 лет.

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