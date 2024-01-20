Ночью ВСУ уничтожили 4 из 7 "Шахедов": в Воздушных силах уточнили, что произошло с остальными

Россия в ночь на 20 января снова атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед" и управляемыми ракетами С-300. Наши военные сбили несколько дронов.

Воздушные силы ВСУ рассказали, где удалось ликвидировать вражеские беспилотники и что случилось с другими.

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Что известно об атаке россиян дронами и С-300

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщили, что оккупанты атаковали в ночь на 20 января:

7-ю ударными БПЛА типа Shahed-136/131 из района российского Приморско-Ахтарска;

тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 с временно оккупированной территории Луганской области по Донецкой области.

Мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожено 4 вражеских БПЛА, остальные три – не достигли своих целей,

– рассказали военные.

По их данным, наша противовоздушная оборона работала в пределах:

Одесской,

Николаевской,

Черкасской,

Хмельницкой областей.

Что происходило ночью в Украине