Ночью ВСУ уничтожили 4 из 7 "Шахедов": в Воздушных силах уточнили, что произошло с остальными

20 января 2024, 11:04
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Источник:

Воздушные силы ВСУ

Россия в ночь на 20 января снова атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед" и управляемыми ракетами С-300. Наши военные сбили несколько дронов.

Воздушные силы ВСУ рассказали, где удалось ликвидировать вражеские беспилотники и что случилось с другими.

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Что известно об атаке россиян дронами и С-300

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщили, что оккупанты атаковали в ночь на 20 января:

  • 7-ю ударными БПЛА типа Shahed-136/131 из района российского Приморско-Ахтарска; 
  • тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 с временно оккупированной территории Луганской области по Донецкой области.

Мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожено 4 вражеских БПЛА, остальные три – не достигли своих целей,
– рассказали военные. 

По их данным, наша противовоздушная оборона работала в пределах:

  • Одесской,
  • Николаевской,
  • Черкасской,
  • Хмельницкой областей.

Что происходило ночью в Украине

  • Ориентировочно в 20:29 19 января Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе атаки дронами-камикадзе в Херсонской и Николаевской областях. 
  • По состоянию на 22 часа первая группа дронов в Кировоградской области летела курсом на север, вторая группа в Одесской области – курсом на северо-запад в направлении Винницкой области, 3 и 4 группы – в Николаевской области на северо-западное направление, 5 группа – с юга в Херсонской области в направлении Николаевской.
  • После полуночи 20 января была угроза применения врагом ударных беспилотников в Киевской области. Впоследствии они были в Винницкой, на границе Киевской и Житомирской областей. 
  • Уже в 1:33 дроны приближались в направлении Староконстантинова Хмельницкой области.
  • Утром в областной военной администрации сообщили, что в небе над Хмельницкой областью наша ПВО сбила 3 дрона типа Shahed. К счастью, люди уцелели, на объектах инфраструктуры разрушений нет.

Автор: Діана Квасневська