Посреди ночи женщину с 2 детьми выгоняли из зала ожидания: скандал в Укрзализныце

В Запорожье на станции Укразализныци женщину с двумя детьми почти выгоняли с платного зала повышенной комфортности. Там заявили, что якобы детям в зале "запрещено спать".

Инцидент произошел ориентировочно перед 3-4 часом ночи. Именно тогда женщина с детьми ожидала другой поезд на станции "Запорожье 1". О тех событиях она рассказала сама, сняв видео.

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На станции в Запорожье женщину с детьми выгоняли из зала

На вокзале в Запорожье женщина с 2 детьми ждала следующий поезд в платном зале повышенного комфорта. Это случилось посреди ночи.

Женщина объяснила, что она с 2 детьми ехала транзитом через Запорожье. Поезд должен был отправиться в 3:55. Перед этим женщина с детьми решила отдохнуть в платном зале повышенного комфорта. Конечно же, дети быстро уснули.

Но администратор комнаты подошла с громким требованием – "буди детей!". Якобы в комнате отдыха запрещено спать,

– говорится в сообщении.

Когда мать детей попросила администратора показать, где именно в правилах указано, что детям запрещено спать ночью в зале ожидания – ей дали папку с правилами. Однако объяснить, где такое написано, так и не смогли. В целом этого нет на видео, где видно, как работница дает женщине папку.

Во время разговора работники пытались объяснить матери детей, что якобы зал предназначен для отдыха, а не для сна.

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Дети пришли сидеть, а не спать...

– сказали женщине работники.

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