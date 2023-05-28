Ночная атака дронами: бойцы ВМС уничтожили "Шахед" над Киевским морем с катера

28 мая 2023, 18:50
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Военно-морские силы ВС Украины

Россияне ночью 28 мая атаковали Украину "Шахедами". Украинским защитникам удалось уничтожить большинство из них.

В частности, один вражеский беспилотник приземлили бойцы ВМС. Они находились на катере.

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Бойцы сбили дрон с катера

В ВМС рассказали, что сегодня, 28 мая, во время ракетной опасности один из артиллерийских катеров речной флотилии Военно-морских сил в акватории Киевского водохранилища обнаружил вражеский БПЛА.

Решительными и уверенными действиями личного состава артиллерийского катера "Шахед-136" был уничтожен. Военно-морские силы вместе с собратьями продолжают защищать Украину от коварного врага!
– говорится в сообщении.

Обратите внимание! В Воздушных Силах утром после атаки сообщили, что россияне выпустили ночью рекордное количество дронов – 54 "Шахеда". Украинским защитникам удалось уничтожить 52 вражеских БПЛА. Враг атаковал с северного направления – с Брянской области, а также с южного – с Краснодарского края.

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Массированная атака "Шахедами" 28 мая: коротко

  • Ночью 28 мая из-за угрозы вражеского обстрела Украину в очередной раз всколыхнули сирены. Сначала воздушную тревогу объявили на Юге, а затем она распространилась и на другие регионы. Оккупанты запустили "Шахеды" с разных направлений.
  • Во время своей террористической атаки россияне нацелились на военные объекты, а также на критическую инфраструктуру в центральных областях Украины, в частности, на Киевщине. Поэтому большинство их ударных БПЛА уничтожили в зоне ответственности воздушного командования "Центр".
  • К несчастью, в результате атак были пострадавшие. В частности, в Киеве зафиксировали 2 пожара в Печерском районе – возгорания возникли на крышах домов после падения обломков сбитых российских дронов.
  • Всего в Киевской области пострадали 3 человека. Кроме этого, в результате вражеской атаки есть один погибший – 41-летний мужчина.

Автор: Ольга Котів