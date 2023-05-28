Ночная атака дронами: бойцы ВМС уничтожили "Шахед" над Киевским морем с катера

Россияне ночью 28 мая атаковали Украину "Шахедами". Украинским защитникам удалось уничтожить большинство из них.

В частности, один вражеский беспилотник приземлили бойцы ВМС. Они находились на катере.

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Бойцы сбили дрон с катера

В ВМС рассказали, что сегодня, 28 мая, во время ракетной опасности один из артиллерийских катеров речной флотилии Военно-морских сил в акватории Киевского водохранилища обнаружил вражеский БПЛА.

Решительными и уверенными действиями личного состава артиллерийского катера "Шахед-136" был уничтожен. Военно-морские силы вместе с собратьями продолжают защищать Украину от коварного врага!

– говорится в сообщении.

В Воздушных Силах утром после атаки сообщили, что россияне выпустили ночью рекордное количество дронов – 54 "Шахеда" . Украинским защитникам удалось уничтожить 52 вражеских БПЛА. Враг атаковал с северного направления – с Брянской области, а также с южного – с Краснодарского края.

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Массированная атака "Шахедами" 28 мая: коротко