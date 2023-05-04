Украину атаковали дронами-камикадзе 4 мая: все, что известно о попадании и сбитии

Ночью 4 мая российские захватчики выпустили по Украине дроны-камикадзе. К счастью, большинство из них удалось уничтожить.

Однако в некоторых регионах есть попадание "Шахидов". 24 Канал подробнее расскажет о ночной атаке дронов.

Важно Россияне снова атаковали Киев дронами и ракетами: сколько вражеских целей удалось уничтожить

Где звучали взрывы

Ночью 4 мая под ударом оказались Киевская, Запорожская, Донецкая и Одесская области.

В Киеве ночью раздался взрыв, однако в КГВА заверили, что это работа ПВО. Также неспокойно было в области.

В Херсоне, Славянске и Краматорске также прогремели взрывы. Однако подтвержденной информации пока нет.

Предварительно, по Запорожью оккупанты ударили ракетами С-300. Взрывы вызвали местами перепады напряжения.

Сколько дронов уничтожили в Украине

Ночью 4 мая террористы выпустили по Украине 24 дрона-камикадзе Shahed-136/131. Наша противовоздушная оборона уничтожила 18 этих ударных БПЛА, а также разведывательный беспилотник.

В Одессе есть попадание

Захватчики выпустили по Одессе 15 Shahed-131/136. Из них:

12 – уничтожили наши силы противовоздушной обороны и мобильных огневых групп;

3 – ударили по общежитиям одного из учебных заведений Одессы.

К счастью, люди не пострадали. Вспыхнувший пожар в результате попадания ликвидировали.



На дронах оккупанты оставили "послание" / фото Владислава Назарова

Атака Киевщины

Этой ночью оккупанты совершили нападение на Киев с применением баражирующих боеприпасов типа "Shahed" и ракет, вероятно, баллистического типа.

По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силами нашей ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены. Сейчас все данные уточняются.

Кстати, в результате атаки на столицу в Шевченковском районе в жилой застройке обнаружены обломки БпЛА. Информация о пожаре не подтвердилась. К счастью, обошлось без жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры.

Позже стало известно, что в результате сбития вражеских воздушных объектов в Шевченковском, Печерском и Подольском районе столицы на разных улицах упало около десяти обломков. В результате падения обломков частично повреждены припаркованные автомобили и дорожное покрытие. Пострадавших нет.

По Днепропетровщине ударили дронами

Ночью оккупанты атаковали Никополь артиллерией и дронами. В результате этого пострадал 32-летний мужчина – он в больнице. В городе повреждены 11 частных домов и 9 хозяйственных построек. А еще – газогон и линия электропередач.

Также есть разрушение и на одном из промышленных предприятий. Там возник пожар, который спасатели уже потушили.

Оккупанты ударили по Днепропетровщине / фото Сергея Лысака

В Запорожье есть повреждения

В результате ночной атаки врага в Запорожье повреждены частные дома. Взрывной волной у них выбиты стекла и изуродованы кровли. Среди людей пострадавших нет. На месте работают все подходящие службы.



В Запорожье есть попадания / фото Анатолия Куртева