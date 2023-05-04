Украину атаковали дронами-камикадзе 4 мая: все, что известно о попадании и сбитии
Ночью 4 мая российские захватчики выпустили по Украине дроны-камикадзе. К счастью, большинство из них удалось уничтожить.
Однако в некоторых регионах есть попадание "Шахидов". 24 Канал подробнее расскажет о ночной атаке дронов.
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Где звучали взрывы
Ночью 4 мая под ударом оказались Киевская, Запорожская, Донецкая и Одесская области.
В Киеве ночью раздался взрыв, однако в КГВА заверили, что это работа ПВО. Также неспокойно было в области.
В Херсоне, Славянске и Краматорске также прогремели взрывы. Однако подтвержденной информации пока нет.
Предварительно, по Запорожью оккупанты ударили ракетами С-300. Взрывы вызвали местами перепады напряжения.
Сколько дронов уничтожили в Украине
Ночью 4 мая террористы выпустили по Украине 24 дрона-камикадзе Shahed-136/131. Наша противовоздушная оборона уничтожила 18 этих ударных БПЛА, а также разведывательный беспилотник.
В Одессе есть попадание
Захватчики выпустили по Одессе 15 Shahed-131/136. Из них:
- 12 – уничтожили наши силы противовоздушной обороны и мобильных огневых групп;
- 3 – ударили по общежитиям одного из учебных заведений Одессы.
К счастью, люди не пострадали. Вспыхнувший пожар в результате попадания ликвидировали.
На дронах оккупанты оставили "послание" / фото Владислава Назарова
Атака Киевщины
Этой ночью оккупанты совершили нападение на Киев с применением баражирующих боеприпасов типа "Shahed" и ракет, вероятно, баллистического типа.
По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силами нашей ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены. Сейчас все данные уточняются.
Кстати, в результате атаки на столицу в Шевченковском районе в жилой застройке обнаружены обломки БпЛА. Информация о пожаре не подтвердилась. К счастью, обошлось без жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры.
Позже стало известно, что в результате сбития вражеских воздушных объектов в Шевченковском, Печерском и Подольском районе столицы на разных улицах упало около десяти обломков. В результате падения обломков частично повреждены припаркованные автомобили и дорожное покрытие. Пострадавших нет.
По Днепропетровщине ударили дронами
Ночью оккупанты атаковали Никополь артиллерией и дронами. В результате этого пострадал 32-летний мужчина – он в больнице. В городе повреждены 11 частных домов и 9 хозяйственных построек. А еще – газогон и линия электропередач.
Также есть разрушение и на одном из промышленных предприятий. Там возник пожар, который спасатели уже потушили.
Оккупанты ударили по Днепропетровщине / фото Сергея Лысака
В Запорожье есть повреждения
В результате ночной атаки врага в Запорожье повреждены частные дома. Взрывной волной у них выбиты стекла и изуродованы кровли. Среди людей пострадавших нет. На месте работают все подходящие службы.