Ночная атака дронами: в Житомире повреждение объекта инфраструктуры

В ночь на 28 мая россияне выпустили рекордное количество ударных дронов типа "Шахед". Под вражеской атакой оказались Житомирщина, где зафиксировали попадания.

Оккупанты атаковали территорию Украины ночью 28 мая. Воздушная тревога продолжалась около 5 часов.

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Житомирскую область атаковали дронами

Мэр Сергей Сухомлин сообщил, что один из дронов попал на Житомирскую область. Пострадавших нет – за помощью к врачам не обращались.

К сожалению, зафиксированы некоторые разрушения. Детали Сухомлин сообщать не стал, но пообещал рассказать их позже.

Около пяти часов продолжалась тревога. Житомир без жертв. Есть повреждения. Детали позже. Держимся,

– обратился мэр города к украинцам.

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко подтвердил, что зафиксировали попадание в инфраструктурный объект. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Ранее в сети сообщалось, что во время воздушной тревоги в Житомирской области слышали громкие взрывы. Пока официально не сообщали, была ли то работа систем ПВО.

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