Ночная атака дронами: в Житомире повреждение объекта инфраструктуры
Источник:Сергей Сухомлин
В ночь на 28 мая россияне выпустили рекордное количество ударных дронов типа "Шахед". Под вражеской атакой оказались Житомирщина, где зафиксировали попадания.
Оккупанты атаковали территорию Украины ночью 28 мая. Воздушная тревога продолжалась около 5 часов.
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Житомирскую область атаковали дронами
Мэр Сергей Сухомлин сообщил, что один из дронов попал на Житомирскую область. Пострадавших нет – за помощью к врачам не обращались.
К сожалению, зафиксированы некоторые разрушения. Детали Сухомлин сообщать не стал, но пообещал рассказать их позже.
Около пяти часов продолжалась тревога. Житомир без жертв. Есть повреждения. Детали позже. Держимся,
– обратился мэр города к украинцам.
Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко подтвердил, что зафиксировали попадание в инфраструктурный объект. К счастью, жертв и пострадавших нет.
Ранее в сети сообщалось, что во время воздушной тревоги в Житомирской области слышали громкие взрывы. Пока официально не сообщали, была ли то работа систем ПВО.
Массированная атака "Шахедами" 28 мая: что известно
- В ночь на 28 мая воздушная тревога охватила Украину. Сначала сирены прозвучали на Юге Украины, а затем распространились на другие регионы. Известно, что "Шахеды" запускали по разным направлениям.
- Утром Воздушные Силы сообщили, что ночью россияне выпустили рекордное количество дронов – 54 "Шахеда". Украинские защитники неба уничтожили 52 вражеских БПЛА. Также в воздушных силах уточнили, что ночью 28 мая враг атаковал с северного направления – Брянская область, и южного – Краснодарский край.
- Во время атаки россияне нацелились на военные объекты и критическую инфраструктуру в центральных областях Украины, в частности, на Киевскую область. Большинство ударных дронов уничтожили в зоне ответственности воздушного командования "Центр".
- К сожалению, украинцы пострадали от обломков сбитых дронов. В Киеве зафиксировали пожар в Печерском районе – возгорание произошло на крыше дома после падения обломка. Еще один пожар был зафиксирован в том же районе на крыше многоэтажки.
- В Киевской области во время атаки пострадали три человека. К сожалению, есть погибший – 41-летний мужчина.