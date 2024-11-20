Часть стратегии: какова цель ночных дроновых атак по Украине

Российские оккупанты все чаще атакуют территорию Украины. В течение целой недели каждую ночь по украинским городам летят дроны.

Враг пытается надавить на украинцев и руководство государства психологически. Это 24 Каналу отметил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп.

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"Есть желание нажать психологически на украинскую власть и все население Украины. Киевлянам, жителям многих других городов не дают спать почти каждую ночь в течение целой недели, и так раз за разом. Это, очевидно, часть стратегии, беспилотники здесь играют роль и психологического оружия", – объяснил он.

Удары продолжатся

Давид Шарп отметил, что россияне имеют цель существенно давить на украинцев психологически. Кремль пытается действовать с позиции силы, наступать на фронте. Поэтому захватчики ежедневно наносят удары по территории Украины.

Также влияние на энергетику накануне зимы – это один из существенных рычагов давления, на мнение врага. Прошлой зимой россияне воздержались от применения этого рычага из-за страха, что Конгресс США разморозит пакет помощи, что для Запада это станет стимулом для увеличения помощи Украине.

Сегодня оккупанты считают, что администрация действующего президента США Джо Байдена все равно успеет дать нашему государству только то, что может. Накануне начала каденции Дональда Трампа россияне пытаются максимально давить на украинцев на всех фронтах.

Видимо, подобные шаги продолжатся. Трудно предположить, что они один раз нанесли такой удар, а дальше воздержатся. Также сложно предположить, что все эти последние недели были для того, чтобы внезапно прекратить эти удары,

– считает военный эксперт.

Напомним, 20 ноября Россия атаковала Киев и регион дронами. В результате утренней российской атаки дронами-камикадзе в столице есть разрушения. Обломки дронов упали в нескольких районах Киева. В области работали силы ПВО, вражеские цели были уничтожены.