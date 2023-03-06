Причина очень проста, – в ВСУ объяснили, почему россияне стали активно запускать дроны с Севера

В ночь с 5 на 6 марта оккупанты атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе с Севера. Всего было 15 запусков, наши воины уничтожили почти все вражеские беспилотники.

Почему российские военные начали активно запускать дроны именно с Северного направления, в эфире телемарафона объяснил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Об этом информирует 24 Канал.

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Почему враг начал активно запускать дроны именно с Севера

Игнатий отметил, что враг очень много атакует Киевскую область. На самом деле причина того, почему оккупанты начали запускать дроны с Северного направления, может быть очень проста.

Здесь банально просто: более короткое расстояние, меньше противник будет пролетать через территорию Украины, где есть огневые средства, где есть зенитные ракетные системы, мобильные боевые группы и истребители, работающие по этим "Шахидам",

– отметил Игнат.

Также он добавил, что, так сказать, по дороге в Киев, вражеские дроны уничтожало Воздушное командование "Юг", "Восток", а сейчас лишь с Севера довольно-таки небольшое расстояние, поэтому, вероятно, именно такой способ оккупанты и выбрали с этого направления.

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Кратко о ночной российской атаке