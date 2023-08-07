В результате вражеского удара под завалами дома погибла женщина. Еще по меньшей мере семь человек получили травмы. Очевидцы рассказали, как все было.

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"На нее упала стена, я не ничего не мог сделать"

Леонора Заверняева рассказала, что первый прилет был около 1 часа ночи. Уже в скором времени – еще один.

А потом был сильный в половине второго. Как хлопнуло, все посыпалось. Вышла, а эта дверь уже открыта была, и крыша обстреляна,

– отметила херсонка.

В результате обстрела херсонец Алексей Денисов вместе с женщиной оказались под завалами.

На меня упал потолок, так едва вылез. А на нее упала стена. Завалило стеной полностью. Я ничего не мог поделать. Такие булыжники,

– рассказал мужчина.

Херсонка Анна Ганжа поделилась, что живет на втором этаже. Российский снаряд прилетел в третий.

Услышала грохот и выбежала через дверь во двор. Увидела, как летят будто звезды, взрывы, начался пожар,

– отметила женщина.

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