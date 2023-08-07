Внаслідок ворожого удару під завалами будинку загинула жінка. Ще щонайменше сім людей отримали травми. Очевидці розповіли, як усе було.
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"На неї впала стіна, я не нічого не міг зробити"
Леонора Завєрняєва розповіла, що перший приліт був близько 1 години ночі. Вже незабаром – ще один.
А потім був сильний о пів на другу. Як грюкнуло, усе посипалося. Вийшла, а ці двері вже відкриті були, і дах обстріляно,
– зазначила херсонка.
Внаслідок обстрілу херсонець Олексій Денисов разом з жінкою опинилися під завалами.
На мене впала стеля, то ледь виліз. А на неї впала стіна. Завалило стіною повністю. Я нічого не міг зробити. Отакенні булижники,
– розповів чоловік.
Херсонка Анна Ганжа поділилася, що живе на другому поверсі. Російський снаряд прилетів у третій.
Почула гуркіт і вибігла через ті двері у двір. Побачила, як летять ніби зірки, вибухи, почалася пожежа,
– зазначила жінка.
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Що відомо про обстріл Херсона цієї ночі
- Російські війська вкотре обстріляли Херсон близько 00:05 7 серпня. Снаряди окупантів поцілили у приватний та багатоквартирний будинки. Там виникли пожежі.
- Під завалами приватного будинку загинула жінка.
- Щонайменше 7 містян отримали травми.
- У ДСНС повідомили, що в результаті атаки сталося загоряння фасаду дев'ятиповерхового будинку з 1 першого по 5 поверх на площі 350 квадратних метрів. Врятовано 2 особи, ще 7 – евакуйовано.
- Очільник ОВА зазначив, близько 00:50 окупанти обстріляли житловий будинок. У 8 мешканців діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. Одну маломобільну особу ушпиталили.
- За словами Прокудіна, під час гасіння пожежі постраждали двоє рятувальників. Їх доставили до медзакладу із загальним перегріванням тіла.
- Через пів години обстріли продовжилися. Внаслідок влучання артснаряда в будинок загинула 59-річна жінка, у 60-річного чоловіка – контузія.
- Близько 03:15 російська армія знову атакувала ще один будинок. Поранено 93-річну жінку. Її госпіталізували з мінно-вибуховою травмою та контузією.