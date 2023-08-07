Внаслідок ворожого удару під завалами будинку загинула жінка. Ще щонайменше сім людей отримали травми. Очевидці розповіли, як усе було.

Читайте також Окупанти знову вдарили по Херсону: під обстріл потрапили торговельний центр і медзаклад

"На неї впала стіна, я не нічого не міг зробити"

Леонора Завєрняєва розповіла, що перший приліт був близько 1 години ночі. Вже незабаром – ще один.

А потім був сильний о пів на другу. Як грюкнуло, усе посипалося. Вийшла, а ці двері вже відкриті були, і дах обстріляно,

– зазначила херсонка.

Внаслідок обстрілу херсонець Олексій Денисов разом з жінкою опинилися під завалами.

На мене впала стеля, то ледь виліз. А на неї впала стіна. Завалило стіною повністю. Я нічого не міг зробити. Отакенні булижники,

– розповів чоловік.

Херсонка Анна Ганжа поділилася, що живе на другому поверсі. Російський снаряд прилетів у третій.

Почула гуркіт і вибігла через ті двері у двір. Побачила, як летять ніби зірки, вибухи, почалася пожежа,

– зазначила жінка.

Зверніть увагу Оборонці неба: як Повітряні Сили ЗСУ завадили Росії захопити Україну та чого нам чекати взимку

Що відомо про обстріл Херсона цієї ночі