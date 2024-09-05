Не знаю, как он будет жить дальше, – Подоляк эмоционально отреагировал на удар по Львову

Страна-агрессор уже 2,5 года наносит ракетные и дроновые удары по инфраструктуре и тыловым городам Украины. В частности, во Львове 5 сентября объявлено Днем скорби, ведь в результате российского обстрела погибли 7 человек, среди которых дети.

Россияне изменили тактику своих ракетных ударов. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, добавив, что враг абсолютно сознательно бьет именно по центру крупных населенных пунктов.

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Чего хочет достичь Россия такими ударами

Оккупанты бьют в учебные и лечебные учреждения, масштабные жилые застройки, торговые центры. Они уже даже не пытаются скрыть свои преступления и делают их абсолютно сознательно.

Если раньше россияне пробовали что-то маскировать, говоря, мол, "мы били по объектам, которые имеют отношение к военной инфраструктуре", то сейчас этого нет. К тому же не стоит забывать, что в целом любой удар России по Украине является преступлением. Это акт агрессии.

Поэтому они даже по военным целям не могут бить. Мне это странно слышать от тех или иных партнеров, которые говорят: "Это же война, военные цели являются законными". Нет никаких законных целей для России, потому что она страна-агрессор, это юридически, четко и структурно проговорено,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Но, начиная с 30 августа оккупанты демонстративно бьют по гражданскому населению. Ключевые задачи, которые они перед собой ставят, это ввести в шок даже не только Украину, но и Запад. Показать что-то вроде "давайте заставляйте их садиться за стол переговоров, признать, что мы не проигрываем эту войну".

Именно путем психоэмоционального давления Россия хочет повлиять на нас и наших партнеров. Более того, выяснилось, что международное право и институты не работают, поэтому теперь даже нет необходимости что-то маскировать.

Какие решения должны быть приняты

Если сесть с Россией за стол переговоров, тогда Владимир Путин будет понимать, что сможет избежать наказания за все преступления. Сейчас до сих пор продолжается дискуссия о разрешении на удары западным оружием по России. К ней надо добавить эмоционального компонента.

Это то, что мы видели во Львове, это то, что мы видели в семье Базилевичей, в которой выжил только мужчина. Я даже не знаю, как он будет жить дальше... Просто невозможно представить, что это такое. Вы же видели, какие красивые дочери были у этого человека,

– сказал Михаил Подоляк.

Западное общество очень любит гуманистические концепции, любит говорить о том, как надо относиться к животным, людям разных ориентаций, как надо беречь личное пространство человека. Надо, чтобы они осознали, что то, что Россия делает в Украине – это не военные объекты, а сознательное убийство гражданского населения.

"Надо, чтобы этот эмоциональный компонент работал, потому что мне кажется, что европейские общества думают о другом, когда говорят об этой войне", – подчеркнул советник председателя ОПУ.