Вечером 5 августа Россия дважды атаковала Киевский район Харькова дронами типа "Молния". Один из БпЛА попал в автозаправку - ранение получила 18-летняя девушка, еще один взрыв произошел возле жилых домов.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую прокуратуру. Вечером 5 августа российская армия дважды атаковала Киевский район Харькова беспилотниками.

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Харьков под прицелом дронов

По предварительным данным, оккупанты применили БпЛА типа "Молния". Первый удар произошел около 21:20 – дрон попал в крышу автозаправочной станции. В результате атаки пострадала 18-летняя девушка. По информации следствия, примерно через два часа еще один БпЛА ударил между жилыми домами – взрывной волной выбило стекла в квартирах, однако обошлось без жертв.

Ранее городской голова Игорь Терехов подтвердил оба удара. Во втором случае, по его словам, дрон попал в дорогу, а повреждения получили соседние дома.

По факту обстрела Киевская окружная прокуратура города Харькова начала досудебное расследование по статье о военных преступлениях.