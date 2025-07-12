Россияне просто получают удовольствие, – Садовый о последствиях массированного удара России по Львову

Ночью 12 июля Россия осуществила самую масштабную дроновую атаку на Львов. К счастью, погибших в городе нет, что является самым главным. Однако враг получает удовольствие от разрушений в украинских городах.

Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Львова Андрей Садовый, отметив, что главная цель оккупантов – именно люди. Кроме жилых домов, в городе повреждены помещения малого бизнеса.

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Садовый о последствиях массированного удара России по Львову

Городской голова Львова отметил, что в результате российской атаки 9 горожан получили ранения, двое из них – дети 11 и 16 лет. Львовян уже выписали из больницы, их жизни ничего не угрожает.

Относительно зданий – 46 домов повреждены, 3 из них фактически разрушены. Людей из них уже отселяют, на время восстановления помещения они смогут жить в комфортных условиях. Повреждения получили также три корпуса Львовской политехники и малый бизнес, у которого сгорели склады.

Сейчас все обходим и проверяем. Чтобы привести все в порядок нужны месяцы. Если говорить о жилом фонде, дай Бог, чтобы мы вложились в 100 миллионов, по бизнесу – сумма в разы больше. Это очень большая беда. Лупили (россияне – 24 Канал) нагло,

– подчеркнул Садовый.

По его словам, силы ПВО сбили много целей, если бы не они – разрушений было бы еще больше. Такой массированной атаки на Львов за время полномасштабного вторжения еще не было.

Цель, которую я вижу, это жилой фонд. Я вижу людей в беде, в трагедии. Россияне просто получают удовольствие, когда убивают людей. Это война на выживание, они не дадут нам покой,

– подчеркнул он.

К слову, ранее заместитель городского головы Львова Ирина Маруняк рассказала, что 10 домов во Львове есть без газоснабжения, там работают профессиональные службы, ликвидируя повреждения. Она отметила, что людей спасло то, что они были в укрытиях.