В Николаеве под завалами после ночного прилета нашли погибшую
Источник:телеграм Анны Замазеевой
Оккупанты не прекращают обстрелы мирных городов Украины. В ночь на 1 октября россияне в очередной раз атаковали Николаев.
Ночная атака на Николаев – под завалами нашли погибшую
К сожалению, есть раненые. Также стало известно об одной погибшей – ее нашли под завалами. Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева.
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В Николаеве, под завалами после ночного прилета обнаружили одного погибшего. Это молодая женщина. Соболезнования семье погибшей,
– написала она.
Замазеева также сообщила, что на месте атаки продолжают работать спасатели.
В результате атаки ранены 5 человек, среди них – ребенок
Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким заявил, что ночью против 1 октября, сначала враг атаковал город дронами-камикадзе "Шахед-136", а второй удар нанес ракетами типа С-300.
В результате атаки разрушено много жилых домов, в частности, "прилетело" в пятиэтажку в центре города. Не обошлось без пострадавших – 5 человек ранены, среди них трехмесячный ребенок. Сейчас младенцу и маме оказывают медицинскую помощь. Состояние всех пострадавших – стабильное.
Последствия обстрелов
Ранее мэр Николаева показал жилые дома, по которым ударили россияне. Это очередное фотодоказательство того, что Россия – государство-террорист и воюет против мирного населения Украины.
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