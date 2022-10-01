В Николаеве под завалами после ночного прилета нашли погибшую

Оккупанты не прекращают обстрелы мирных городов Украины. В ночь на 1 октября россияне в очередной раз атаковали Николаев.

Ночная атака на Николаев – под завалами нашли погибшую

К сожалению, есть раненые. Также стало известно об одной погибшей – ее нашли под завалами. Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева.

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В Николаеве, под завалами после ночного прилета обнаружили одного погибшего. Это молодая женщина. Соболезнования семье погибшей,

– написала она.

Замазеева также сообщила, что на месте атаки продолжают работать спасатели.

В результате атаки ранены 5 человек, среди них – ребенок

Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким заявил, что ночью против 1 октября, сначала враг атаковал город дронами-камикадзе "Шахед-136", а второй удар нанес ракетами типа С-300.

В результате атаки разрушено много жилых домов, в частности, "прилетело" в пятиэтажку в центре города. Не обошлось без пострадавших – 5 человек ранены, среди них трехмесячный ребенок. Сейчас младенцу и маме оказывают медицинскую помощь. Состояние всех пострадавших – стабильное.

Последствия обстрелов

Ранее мэр Николаева показал жилые дома, по которым ударили россияне. Это очередное фотодоказательство того, что Россия – государство-террорист и воюет против мирного населения Украины.

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