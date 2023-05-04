Ночная атака на Одессу: уничтожили 12 "Шахидов", несколько дронов ударили по общежитиям
Источник:Владислав Назаров
Россия снова атаковала Украину "Шахидами". В ночь на 4 мая оккупанты ударили по Одессе.
Спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров сообщил, что россияне атаковали Одессу 15 Shahed-131/136. К счастью, большинство вражеских дронов уничтожило наше ПВО.
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Что известно об атаке дронами на Одессу
По Одессе ночью враг направил атаку 15 Shahed-131/136. 12 уничтожены силами противовоздушной обороны и мобильных огневых групп,
– рассказал спикер ОК "Юг".
По его данным, к сожалению, 3 вражеских дрона ударили по общежитиям одного из учебных заведений Одессы.
"Пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали", – заверил Назаров.
Он также показал фото дронов, на которых российские захватчики цинично и "сакрально" показали причину атаки.
Что россияне пишут на своих дронах / Фото Назарова
Оккупанты цинично пытаются найти "причину" атак на мирных людей в Украине / Фото Назарова
Следует отметить, что официально Владимир Зеленский объяснял, что Украина защищает только собственные города и села на своей территории. То есть наши силы не атакуют ни Путина, ни Москву.
В России же жаловались и заявили, что Кремль "оставляет за собой право принять ответные меры где и когда сочтет нужным". Кроме того, Москва расценила эти действия как "спланированную террористическую акцию и покушение на президента в канун Дня Победы, парада 9 мая".
Тогда же спикер Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что формулировки пресс-службы Путина довольно странные.
"Теракт – это разрушенные подъезды домов в Днепре и Умани, или ракета, запущенная у людей, пытавшихся эвакуироваться на вокзале в Краматорске, и многие другие трагедии. А то, что произошло в Москве, очевидно, нагнетание ситуации перед 9 мая, ожидаемый прием от наших противников", – объяснил спикер Зеленского.