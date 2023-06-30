Во время ночной атаки оккупанты применили "Шахеды" и С-300, – Генштаб

Ночью 30 июня российские террористы в очередной раз атаковали территорию Украины. Под ударом находились Запорожье и Николаевщина.

По данным Генштаба ВСУ, во время атаки захватчики применили иранские ударные БПЛА типа "Shahed" и зенитные управляемые ракеты с С-300. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

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Украина – под обстрелами

За прошедшие сутки захватчики атаковали объекты гражданской инфраструктуры городов Запорожья и Чугуев. Для этого враг применил 6 зенитных управляемых ракет С-300. Кроме того, оккупанты нанесли 29 авиационных ударов, совершили 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В Генштабе отмечают, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой. Поэтому украинцам следует следить за сигналами воздушной тревоги и позаботиться о своей безопасности.

Что следует знать о ночной атаке на Украину