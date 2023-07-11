В Одесской области "Шахеды" попали в админздание: произошел большой пожар
Источник:ОК "Юг"
В ночь на 11 июля российские захватчики атаковали Одесчину дронами-камикадзе. К сожалению, есть попадания.
Предварительно обошлось без пострадавших. Однако есть разрушения.
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Есть попадания дронов в Одесской области
Так, ночью 11 июля российские войска совершили мощную дроновую атаку по Югу Украины. Из акватории Черного моря враг направил несколько волн ударных беспилотников типа "Shahed-136".
Известно, что 2 дрона-камикадзе попали в админздание припортового объекта в Одесской области. Остальные 22 БПЛА уничтожила наша ПВО.
В результате падения обломков сбитых дронов произошло возгорание двух припортовых терминалов, в том числе зернового. Пожар оперативно ликвидирован, критические разрушения и пострадавшие не зафиксированы.
Ночная дроновая атака Украины: все, что известно
- Ночью 11 июля Киевщина пережила очередную атаку россиян. В этот раз враг применил беспилотники. Воздушная тревога длилась около двух часов. Все вражеские цели были сбиты силами ПВО. Попаданий не зафиксировано. Пострадавших нет.
- В двух районах Киевщины в результате падения обломков повреждены жилые дома. В частности, 12 частных домов и один многоэтажный. Повреждения незначительны: выбиты окна, двери, иссечены фасады, крыши. Кроме того, в результате падения обломков в нескольких местах зафиксировано возгорание травяного настила. Пожар ликвидирован. Оперативные службы на местах продолжают работу по ликвидации последствий атаки.
- В Воздушных силах сообщили, что в ночь на 11 июля российские оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск) ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131". Всего при ударах было задействовано 28 дронов-камикадзе.
- В результате успешной боевой работы в зоне ответственности воздушных командований "Юг" и "Центр" силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны, уничтожены 26 ударных БПЛА и один разведывательный беспилотник типа "Zala".
- Кроме того, за минувшие сутки, 10 июля, Воздушные силы уничтожили вражеский вертолет (тип уточняется), три ударных БПЛА типа "Ланцет" и четыре разведывательных дрона оперативно-тактического уровня.
- Кстати, за текущие и минувшие сутки авиация Воздушных Сил нанесла по враждебным позициям более 20 групповых авиационных ударов.