Ночная атака по Украине: одна из ракет была запущена из Джанкоя

Во время ночной атаки Украины 13 июля российские захватчики запустили баллистическую ракету "Искандер-М". Пуск был произведен из района Джанкоя.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, перехватить ракету не удалось.

Смотрите также Сначала гул, а потом как бахнуло: очевидцы рассказали о ночной атаке дронами по Киеву

Оккупанты запустили ракету по Украине из Джанкоя

Как рассказал Игнат, ночью российские войска запустили баллистическую ракету "Искандер-М" из района Джанкоя. К сожалению, перехватить ее не удалось, потому что нашим защитникам не хватает средств для противодействия баллистическим целям.

Кроме того, террористы запустили по Украине ракеты "Калибр" и дроны-камикадзе. 20 "Шахедов" и крылатые ракеты удалось уничтожить.

Что известно о ночной атаке Украины 13 июля

Ночью 13 июля в результате боевой работы все 20 ударных дронов уничтожены, преимущественно в Киевской области. Также на разных направлениях уничтожены две крылатые ракеты "Калибр".

К отбитию вражеской атаки привлекались зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил и противовоздушная оборона других составляющих сил обороны Украины.

БПЛА заходили на столицу с разных направлений. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено около десятка вражеских целей.

По одному из адресов спасатели ликвидировали пожар на балконе 5 этажа 16-этажного дома. Травмированы 2 человека (отравление продуктами горения), от госпитализации отказались. Было спасено и выведено на безопасное расстояние еще 1 человека.

В 25-этажном жилом доме на уровне 25 этажа произошло повреждение фасада здания. Известно о 2 пострадавших с осколочными ранениями, они были госпитализированы.

Еще по одному адресу произошло возгорание в 1-этажном здании с распространением на крышу. Пожар был ликвидирован.

Кроме того, ликвидировали возгорание обломков на зеленой зоне придомовой территории.