Ночная атака "Шахедами": припортовые и пограничные объекты снова под ударом, возник пожар
В ночь на 6 октября российские военные снова атаковали "Шахедами" Украину. Под ударом находились припортовые и пограничные объекты. Известно, что в результате атаки баражирующими объектами вспыхнул пожар.
Детальнее об атаке "Шахедами" рассказала в эфире телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, информации о пострадавших в результате обстрела дронами-камикадзе не поступало.
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Пожар удалось ликвидировать
К сожалению, были попадания. Снова под ударом была пограничная и припортовая инфраструктура Подунавья. Вспыхнул пожар, он уже ликвидирован. Горели автомобили грузовые, зернохранилища, К счастью, на этот раз информации о пострадавших нет,
– отметила Гуменюк.
Вскоре Силы обороны юга Украины отметили, что из Крыма оккупанты запустили несколько групп "Шахедов" этой ночью. Известно, что 11 дронов-камикадзе удалось сбить на юге: 3 в Одесской области и 8 в Николаевской области.
Используя тактику сложных маневров, баражирующие снаряды несколько раз меняли курс, в очередной раз шли вдоль линии государственной границы,
– отмечают в сообщении.
Также добавляют, что функционирование паромной переправы временно остановлено.
Что говорят в ОВА о последствиях атаки
Глава ОВА Олег Кипер отметил, что в течение трех с половиной часов воздушная тревога продолжалась в Одесской области. Причина: атака "Шахедами" региона.
Он уточнил, что еще раз оккупанты целили по приграничной и припортовой инфраструктуре Измаильского района. Повреждение получило зернохранилище, загорелись 9 грузовиков.
Олег Кипер подтвердил, что пострадавших нет. На месте работают все соответствующие службы, а стражи порядка фиксируют очередные военные преступления россиян.
Что известно об атаке дронами ночью
- 21:02 Воздушные силы предупредили, что из района полигона Чауда в Крыму могли быть пуски "Шахедов". Тогда отметили, что через два часа в южных областях могут объявить воздушную тревогу.
- 22:59 ВС предупредили, что ударные дроны двигаются через Запорожскую область на Днепропетровщину.
- 23:10 Сообщалось также о том, что в Харьковской области зафиксировали "Шахеды".
- 23:39 "Шахеды" долетели также в Николаевскую и Херсонскую область. Там и раздались воздушные тревоги.
- 00:00 Было известно о нескольких группах "Шахедов". Одна летела к северу через Одесскую и Николаевскую области. Вторая – в Запорожской через Донецкую и Харьковскую области, а третья – к Кировоградской области.
- Ближе к 1 ночи угроза была жителям Черкасской и Винницкой областей, а позже – Хмельницкой.