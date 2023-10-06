Ночная атака "Шахедами": припортовые и пограничные объекты снова под ударом, возник пожар

В ночь на 6 октября российские военные снова атаковали "Шахедами" Украину. Под ударом находились припортовые и пограничные объекты. Известно, что в результате атаки баражирующими объектами вспыхнул пожар.

Детальнее об атаке "Шахедами" рассказала в эфире телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, информации о пострадавших в результате обстрела дронами-камикадзе не поступало.

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Пожар удалось ликвидировать

К сожалению, были попадания. Снова под ударом была пограничная и припортовая инфраструктура Подунавья. Вспыхнул пожар, он уже ликвидирован. Горели автомобили грузовые, зернохранилища, К счастью, на этот раз информации о пострадавших нет,

– отметила Гуменюк.

Вскоре Силы обороны юга Украины отметили, что из Крыма оккупанты запустили несколько групп "Шахедов" этой ночью. Известно, что 11 дронов-камикадзе удалось сбить на юге: 3 в Одесской области и 8 в Николаевской области.

Используя тактику сложных маневров, баражирующие снаряды несколько раз меняли курс, в очередной раз шли вдоль линии государственной границы,

– отмечают в сообщении.

Также добавляют, что функционирование паромной переправы временно остановлено.

Что говорят в ОВА о последствиях атаки

Глава ОВА Олег Кипер отметил, что в течение трех с половиной часов воздушная тревога продолжалась в Одесской области. Причина: атака "Шахедами" региона.

Он уточнил, что еще раз оккупанты целили по приграничной и припортовой инфраструктуре Измаильского района. Повреждение получило зернохранилище, загорелись 9 грузовиков.

Олег Кипер подтвердил, что пострадавших нет. На месте работают все соответствующие службы, а стражи порядка фиксируют очередные военные преступления россиян.

Что известно об атаке дронами ночью