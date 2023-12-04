6 "Шахедов" и 1 "Supercam": мощные кадры, как на Юге сбивали российские дроны

4 декабря 2023, 13:47
Читати новину українською

Источник:

Воздушное командование "Юг"

Ночью россияне атаковали наше государство 23 "Шахедами". Защитники неба мощно работали по вражеским дронам. В частности, сбивали их на Юге.

На обнародованных кадрах боевая работа подразделений Херсонской зенитной ракетной бригады. Об этом пишет 24 Канал.

Интересно Какие области ночью атаковали оккупанты: где защитники неба сбивали "Шахеды"

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

Как на Юге сбивали вражеские "Шахеды"

В Воздушном командовании "Юг" отметили, что защитники неба сбили не только ударные дроны, но и разведывательный БПЛА.

6 уничтоженных "Shahed-136/131" и разведывательный беспилотник "Supercam" – результат боевой работы подразделений Херсонской зенитной ракетной бригады в ночь на 4 декабря 2023,
– сообщили военные.

Кстати говоря Враг пытался атаковать дронами Прикарпатье: один "Шахед" залетел и на Львовщину

Как этой ночью сбивали вражеские воздушные цели: смотрите видео

Кратко об очередной атаке России на Украину

  • Этой ночью россияне запустили 23 "Шахеда" и одну управляемую авиационную ракету. В Воздушных Силах сообщили, что ПВО уничтожила 18 вражеских дронов и Х-59.
  • Защитники неба работали по дронах в Хмельницкой области. Сообщений о пострадавших или повреждениях не было.
  • В Николаевской области в результате сбития БПЛА обломками повреждено здание агропредприятия и линию электропередач. Без пострадавших.
  • "Шахед" был сбит и в Павлоградском районе Днепропетровской области.
  • В Воздушном командовании "Запад" сообщили, что наши воины работали по российским дронам в Хмельницкой, Ивано-Франковской и Тернопольской области. Сбили 4 "Шахеда".
  • Оккупанты продолжают атаки на объекты критической инфраструктуры Прикарпатья. В области сбили "Шахеды". Обошлось без значительных разрушений и пострадавших.
  • Вражеский дрон залетел и на Львовщину. Впрочем, его сбили за пределами области. Пострадавших и разрушений тоже нет.
  • В Кировоградской области также работала ПВО. По предварительным данным, обошлось без разрушений и пострадавших.

Автор: Юлія Муріна