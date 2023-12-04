6 "Шахедов" и 1 "Supercam": мощные кадры, как на Юге сбивали российские дроны

Ночью россияне атаковали наше государство 23 "Шахедами". Защитники неба мощно работали по вражеским дронам. В частности, сбивали их на Юге.

На обнародованных кадрах боевая работа подразделений Херсонской зенитной ракетной бригады. Об этом пишет 24 Канал.

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Как на Юге сбивали вражеские "Шахеды"

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В Воздушном командовании "Юг" отметили, что защитники неба сбили не только ударные дроны, но и разведывательный БПЛА.

6 уничтоженных "Shahed-136/131" и разведывательный беспилотник "Supercam" – результат боевой работы подразделений Херсонской зенитной ракетной бригады в ночь на 4 декабря 2023,

– сообщили военные.

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