6 "Шахедов" и 1 "Supercam": мощные кадры, как на Юге сбивали российские дроны
Источник:Воздушное командование "Юг"
Ночью россияне атаковали наше государство 23 "Шахедами". Защитники неба мощно работали по вражеским дронам. В частности, сбивали их на Юге.
На обнародованных кадрах боевая работа подразделений Херсонской зенитной ракетной бригады. Об этом пишет 24 Канал.
Интересно Какие области ночью атаковали оккупанты: где защитники неба сбивали "Шахеды"Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
Как на Юге сбивали вражеские "Шахеды"
В Воздушном командовании "Юг" отметили, что защитники неба сбили не только ударные дроны, но и разведывательный БПЛА.
6 уничтоженных "Shahed-136/131" и разведывательный беспилотник "Supercam" – результат боевой работы подразделений Херсонской зенитной ракетной бригады в ночь на 4 декабря 2023,
– сообщили военные.
Кстати говоря Враг пытался атаковать дронами Прикарпатье: один "Шахед" залетел и на Львовщину
Как этой ночью сбивали вражеские воздушные цели: смотрите видео
Кратко об очередной атаке России на Украину
- Этой ночью россияне запустили 23 "Шахеда" и одну управляемую авиационную ракету. В Воздушных Силах сообщили, что ПВО уничтожила 18 вражеских дронов и Х-59.
- Защитники неба работали по дронах в Хмельницкой области. Сообщений о пострадавших или повреждениях не было.
- В Николаевской области в результате сбития БПЛА обломками повреждено здание агропредприятия и линию электропередач. Без пострадавших.
- "Шахед" был сбит и в Павлоградском районе Днепропетровской области.
- В Воздушном командовании "Запад" сообщили, что наши воины работали по российским дронам в Хмельницкой, Ивано-Франковской и Тернопольской области. Сбили 4 "Шахеда".
- Оккупанты продолжают атаки на объекты критической инфраструктуры Прикарпатья. В области сбили "Шахеды". Обошлось без значительных разрушений и пострадавших.
- Вражеский дрон залетел и на Львовщину. Впрочем, его сбили за пределами области. Пострадавших и разрушений тоже нет.
- В Кировоградской области также работала ПВО. По предварительным данным, обошлось без разрушений и пострадавших.