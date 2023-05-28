Ночная атака "Шахедов": в Генштабе уточнили данные по запущенным и сбитым дронам

Российские оккупанты не прекращают наносить удары и производить обстрелы не только военных, но и гражданских объектов. По уточненной информации, ночью 28 мая Россия нанесла очередной массированный удар, применив 59 иранских ударных БПЛА Shahed.

Украинские защитники сбили 58 из них. Всего за эти сутки захватчики нанесли 91 авиационный удар и совершили около 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полного захвата Луганской и Донецкой областей. В течение суток подразделения Сил обороны отразили 18 вражеских атак.

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Что происходило на разных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявляют.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты продолжают сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток они:

нанесли авиационные удары в районах Кондратовки, Басовки, Могрицы, Мирополья и Славгорода Сумской области и Плетеневки и Волчанских Хуторов Харьковской области;

произвели минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов: Карповичи, Тимоновичи, Железный Мост, Муравьи Черниговской области; Нововасилевка, Середина-Буда, Прогресс, Демьяновка, Мануховка Сумской области; Липцы, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Малая Волчья и Бударки в Харьковской области.



На Купянском направлении противник в течение суток вел безрезультатные наступательные действия в районе Масютовки Харьковской области. Также россияне нанесли авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись:

Колодезное,

Красное Первое,

Фиголовка,

Новомлынск,

Двуречная,

Западное,

Масютовка,

Кисловка,

Берестово в Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток оккупанты совсем не вели наступательных действий. Однако нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов:

Ягодное Харьковской области;

Сергеевка, Белогоровка Луганской области;

Ивановка, Спорное, Рай-Александровка, Веселое Донецкой области.

В свою очередь, под артиллерийские обстрелы попали:

Невское, Белогоровка Луганской области;

Торское, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.



Украинские защитники отбивают вражеские атаки / Фото Генштаба ВСУ

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На Бахмутском направлении в течение суток россияне вели безрезультатные наступательные действия северо-восточнее Орехово-Василевки и в направлении Ивановского. Кроме того, они нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов:

Предтечино,

Белая Гора,

Курдюмовка,

Нью-Йорк,

Яблоневка Донецкой области.

От вражеских обстрелов пострадали:

Васильевка,

Приволье,

Орехово-Василевка,

Григоровка,

Богдановка,

Часов Яр,

Ивановское,

Ступочки,

Предтечино,

Константиновка,

Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении россияне не предпринимали наступательных действий. Однако они:

нанесли авиационные удары в районах Авдеевки, Водяного, Первомайского;

осуществили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники отразили 12 вражеских атак в районе города Марьинка. Также враг нанес там авиационный удар. Кроме того, от российских обстрелов пострадала Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Угледара, а также совершили обстрелы населенных пунктов:

Парасковеевка,

Новомихайловка,

Угледар,

Новоукраинка,

Пречистовка,

Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях захватчики продолжают обороняться. В то же время, в течение суток они произвели обстрелы населенных пунктов:

Времьевка, Новополь Донецкой области;

Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки и Степногорск Запорожской области;

Золотая Балка, Михайловка, Веселое, Казацкое, Николаевка, Львово, Ивановка, Антоновка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.



Силы обороны наносят оккупантам сокрушительные потери / Фото Генштаба ВСУ

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Оккупанты убегают с фронта

В Лисичанске Луганской области сбежали около 80 человек из подразделения "Шторм-Z" российских оккупационных войск. Они самовольно покинули боевые позиции. Кроме этого, в районе Бахмута дезертировали около 30 оккупантов из ЧВК "Вагнера", которые также самовольно покинули боевые позиции, прихватив военную технику.

В Генштабе сообщили, что в настоящее время продолжается принудительная паспортизация украинцев в Нижнесерогозском районе временно захваченной территории Херсонской области. В частности, российские захватчики постоянно давят на местных, угрожают депортацией и конфискацией имущества. Гражданским с украинским паспортом, водительским удостоверением и техническим паспортом на транспортное средство угрожают конфискацией в случае отказа получения документов российского образца.

В свою очередь, Силы обороны продолжают выбивать врага с наших земель. В частности, украинская авиация за сутки нанесла:

13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника,

2 – по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

3 района сосредоточения вооружения и военной техники,

зенитно-ракетный комплекс С-300,

3 пункта управления,

склад боеприпасов противника.



Бойцы ВСУ героически защищают государство / Фото Генштаба ВСУ