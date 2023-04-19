Ночная атака "Шахидами" по Одесщине: сколько дронов уничтожило ПВО и куда попал враг

В ночь на 19 апреля оккупанты ударили по Одесщине иранскими дронами. К сожалению, не обошлось без прилетов.

Детали рассказали в Оперативном командовании "Юг". По их данным, 10 из 12 ударных беспилотников уничтожили наши силы противовоздушной обороны.

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Вражеские дроны на этот раз уничтожили воины зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг".

Куда попал враг

Известно, что враг попал в объект рекреационной инфраструктуры . На месте попадания возник пожар, который спасательные службы оперативно ликвидировали. К счастью, люди не пострадали.

Последствия обстрела Одесщины / Фото Оперативного командования "Юг"

Добавим, что поздним вечером 18 апреля военные из воздушного командования "Восток" сбили над Днепропетровщиной беспилотник агрессора. Вероятно, Shahed –136. В целом ночь в регионе прошла с тревогой, но без вражеских атак.

Что известно о ночном обстреле Одесщины

Около 2 часов ночи 19 апреля в Одесской области раздался сигнал тревоги. Мониторинговые группы начали сообщать о запусках фальшивых целей и беспилотников с юга.

Вскоре после этого в городе начали чувствовать себя мощные взрывы, сообщалось о работе противовоздушной обороны.

Впоследствии стало известно об уничтожении нескольких беспилотников, которые, по информации местных СМИ, принадлежали "Шахидам". Также было громко в Черноморске.

Ранее руководитель Объединенного координационного прессцентра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк предупредила, что Кремль может атаковать Украину во время майских праздников.

Она отметила, что нынешнее затишье на Юге страны связано в том числе и с нехваткой ракет "Калибр" у россиян. В частности, использование "Калибров" врагом маловероятно, ведь у окупантов этих ракет осталось мало, однако Россия может наносить ими точечные удары по важным объектам.