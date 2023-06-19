Ночью оккупанты атаковали не только с моря: Игнат рассказал, сколько целей удалось уничтожить
Ночью 19 июня российский враг снова атаковал Украину ракетами и дронами-камикадзе. Однако наши силы ПВО сработали отлично.
Так, за ночь были ликвидированы 4 "Шахеда" и 4 крылатых ракеты. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Сколько целей удалось уничтожить ночью
По словам Игната, ночью было уничтожено 4 "Шахеда" и 4 крылатых ракеты "Калибр". Это то количество ракет, которое может нести подлодка – именно с нее был нанесен удар.
Кроме того, уже сообщали о разведывательных БПЛА. Игнат отметил, что ночью также был сбит вражеский беспилотник. В настоящее время вся информация уточняется.
Позже в Воздушных силах сообщили, что ночью 19 июня противник нанес удар на южном и восточном направлениях четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" и четырьмя ударными дронами иранского производства "Shahed-136/131".
Пуски крылатых ракет осуществлялись с подлодки в Черном море, "Шахедов" – с восточного побережья Азовского моря.
Все 8 воздушных целей уничтожены противовоздушной обороной в зонах ответственности воздушного командования "Юг" и воздушного командования "Восток".
Ночная атака Украины 19 июня: что известно
- Наталья Гуменюк сообщила, что ночью оккупанты атаковали Одесщину. Ракеты запускали с Черного моря, в частности с подлодки.
- В Генштабе ВСУ заявили, что сегодня ночью Россия нанесла очередной удар ракетами и иранскими ударными БпЛА "Shahed" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.
- Позже стало известно, что ночью над Одесской областью силами ПВО были сбиты четыре из четырех вражеских ракет типа "Калибр", сообщил спикер ОВА Сергей Братчук.
- Кроме того, ночью защитники неба отбили атаку вражеских БПЛА на Днепропетровщину. Защитники из ППК "Восток" уничтожили над регионом 4 беспилотника. Вероятно, "Шахеды-136" и "Орлан-10".
- В ОК "Юг" сообщили, что ночью враг атаковал Одесщину крылатыми ракетами морского базирования, выпущенными из акватории Черного моря, из подводного ракетоносителя. Все 4 ракеты уничтожены на подлете к побережью.