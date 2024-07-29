Ночная атака врага: сбита ракета и 9 "Шахедов"

Россия продолжает атаковать украинские минные города с воздуха. В частности, она снова запускала против Украины ударные дроны типа "Шахед".

В ночь на 29 июля Россия запустила по Украине БпЛА и ракету. По ним работали силы противовоздушной обороны.

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Сбиты почти все "Шахеды"

Враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69 из воздушного пространства оккупированной Донецкой области и 10 ударными БпЛА с мыса Чауда в Крыму.

К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,

– говорится в сообщении.

В результате противовоздушного боя сбито управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 и 9 БпЛА типа "Шахед". Воздушные цели уничтожили в Днепропетровской, Херсонской и Кировоградской областях.

В частности, над Днепропетровской областью удалось сбить 6 БпЛА, из них 5 – над самым областным центром.