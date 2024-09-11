Ночная атака врага: сколько воздушных целей удалось приземлить защитникам

В ночь на 11 сентября оккупационное войско в очередной раз атаковало Украину ракетами и "Шахедами". По вражеским целям отработали силы ПВО.

В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей удалось уничтожить.

Смотрите также Россия атаковала Украину дронами, КАБами и ракетами: где было опасно

Сколько вражеских целей ликвидировали во время ночной атаки

В ночь на 11 сентября радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили и осуществили сопровождение 34-х средств воздушного нападения российской армии.

По данным ВС, враг ударил одной баллистической ракетой "Искандер-М" из Краснодарского края России, двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 с оккупированной Донетчины, а также 6-ю противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря в направлении острова Змеиный.

Также Россия атаковала 25-ю ударными БПЛА типа Shahed. В Воздушных силах отметили, что районы пусков вражеских дронов были Курск, Ейск, что в России, а также Чауда – Крым.

Там добавили, что к отражению воздушного нападения противника привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 20 ударных БПЛА, 5 вражеских беспилотников локально потеряны на территории Украины (информация о пострадавших и разрушениях не поступала),

– говорится в сообщении.

В Воздушных силах отметили, что противовоздушная оборона работала в Киевской, Херсонской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях.



Во время ночной атаки сбито 20 "Шахедов" / Инфографика Воздушных сил