Ночная массированная атака по Днепру: в Воздушных силах рассказали, куда целили оккупанты

В ночь на 22 мая Россия снова атаковала Днепр и Днепропетровскую область. Враги целили в важные объекты нашей критической инфраструктуры.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона, что у нас нет достаточно средств против баллистики врага. По словам Игната, Patriot пока мало, чтобы перекрыть все необходимые направления, крупные города, важные объекты критической инфраструктуры, пишет 24 канал.

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Куда целил враг на Днепропетровщине

Именно по таким объектам в Днепре, по военным и инфраструктурным объектам враг сегодня (22 мая – 24 Канал) целил,

– рассказал Юрий Игнат.

Стоит отметить, что командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил за боевую работу подразделениями ПВО воздушных командований "Восток" и "Юг".

"Все, что могли – уничтожили! Ждем усиления нашей противовоздушной обороны от наших партнеров, в частности, средств против баллистических ракет!" , – отметил Олещук.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат также подчеркнул, что нам нужны средства против баллистики.

"Знаем как они работают, например, на Киевщине. И "Кинжалы", и до 10 баллистических ракет были уничтожены системой Patriot", – объяснил Игнат.

Он добавил, что Украина ожидает и таких систем, и систем SAMP-T, которые, вероятно, скоро будут на боевом дежурстве. Кроме того, ВСУ ожидают F-16.

Атака по Днепру: основное