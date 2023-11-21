Направлялась на Днепропетровщину: ПВО сбила российскую ракету

К вечеру 20 ноября оккупанты пытались атаковали Днепропетровщину. Впрочем, вражескую ракету сбила ПВО.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета. Также Лукашук поблагодарил украинских военных.

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В Днепропетровской области сбили ракету

Есть хорошая новость. Вчера вечером наши военные из Воздушных сил ВСУ сбили ракету, которую враг направил на область,

– отметил председатель облсовета.

Также поблагодарил защитников и защитниц неба из ВзК "Восток".

Вечером 20 ноября в Днепропетровской области сбили ракету / Инфографика облсовета

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