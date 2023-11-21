Направлялась на Днепропетровщину: ПВО сбила российскую ракету

21 ноября 2023, 07:33
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Николай Лукашук

К вечеру 20 ноября оккупанты пытались атаковали Днепропетровщину. Впрочем, вражескую ракету сбила ПВО.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета. Также Лукашук поблагодарил украинских военных.

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В Днепропетровской области сбили ракету

Есть хорошая новость. Вчера вечером наши военные из Воздушных сил ВСУ сбили ракету, которую враг направил на область,
– отметил председатель облсовета.

Также поблагодарил защитников и защитниц неба из ВзК "Восток".

Вечером 20 ноября в Днепропетровской области сбили ракету / Инфографика облсовета

Что уже известно о ночной атаке на Украину

  • Ночью 21 ноября оккупанты атаковали наше государство 4 ракетами С-300 и 1 "Искандер-К".
  • Кроме того, агрессор запустил 11 "Шахедов".
  • Крылатую ракету и 10 дронов-камикадзе сбила ПВО.
  • К сожалению, в результате обстрела есть разрушение и повреждение Центральной больницы в городе Селидово Донецкой области, здания шахты "Котляревская" и другой гражданской инфраструктуры.

Автор: Юлія Муріна