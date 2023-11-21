Направлялась на Днепропетровщину: ПВО сбила российскую ракету
21 ноября 2023, 07:33Читати новину українською
Источник:Николай Лукашук
К вечеру 20 ноября оккупанты пытались атаковали Днепропетровщину. Впрочем, вражескую ракету сбила ПВО.
Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета. Также Лукашук поблагодарил украинских военных.
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В Днепропетровской области сбили ракету
Есть хорошая новость. Вчера вечером наши военные из Воздушных сил ВСУ сбили ракету, которую враг направил на область,
– отметил председатель облсовета.
Также поблагодарил защитников и защитниц неба из ВзК "Восток".
Что уже известно о ночной атаке на Украину
- Ночью 21 ноября оккупанты атаковали наше государство 4 ракетами С-300 и 1 "Искандер-К".
- Кроме того, агрессор запустил 11 "Шахедов".
- Крылатую ракету и 10 дронов-камикадзе сбила ПВО.
- К сожалению, в результате обстрела есть разрушение и повреждение Центральной больницы в городе Селидово Донецкой области, здания шахты "Котляревская" и другой гражданской инфраструктуры.