Летела ракета Х-59/69, "Бандероли" и более 120 дронов: в ПС рассказали детали атаки по Украине

Россия продолжает терроризировать мирные города. В ночь на 10 августа украинская ПВО сумела сбить 95 вражеских целей.

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах ВСУ.

Что известно о результатах работы ПВО?

В понедельник, 10 августа, российские войска атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59/69, тремя баражирующими боеприпасами "Бандероль" из акватории Черного моря и 126 ударными БпЛА.

Беспилотники были типа "Шахед" (в том числе реактивные), "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия". Запуски осуществлялись по направлениям Курска, Миллерового, Орла, Приморско-Ахтарского в России, а также из Донецка и Гвардейского в Крыму.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 09:00 ПВО удалось сбить и подавить 92 вражеских БПЛА и три боеприпаса "Бандероль" в северных, южных и восточных областях. Вражеская ракета тоже не достигла цели.

К сожалению, зафиксированы попадания 31 ударного дрона на 22 локациях, а также падение обломков в двух местах.



Результаты работы ПВО / Инфографика Воздушных Сил

Заступник командира антишахедного батальона Darknode отметил, что с осени 2022 года основным типом российских БпЛА для ударов по Украине были дроны-камикадзе "Шахед-136" или "Герань-2". Однако сейчас Кремль наращивает количество реактивных дронов. Страна-агрессорка способна производить уже более 500 беспилотников в месяц.