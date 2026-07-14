Россия снова терроризировала Украину ракетами и БпЛА: как отработала ПВО
Украинское небо в ночь на 14 июля снова оказалось под ударом российских ракет и беспилотников. Силы ПВО работали в нескольких регионах страны.
Об этом сообщили в Военно-воздушных силах Вооруженных сил Украины.
Как сработала ПВО?
Российские захватчики выпустили по территории Украины 8 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 из Брянской области России, а также 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированного Крыма.
Кроме того, оккупанты запустили 135 ударных БПЛА типа Shahed (в частности, реактивные), "Гербера", "Италмас", баражирующие боеприпасы "Бандероль" и дроны-имитаторы типа "Пародия".
Запуск беспилотников осуществлялся с нескольких направлений:
- Орел;
- Курск;
- Брянск;
- Миллерово;
- Приморско-Ахтарск;
- временно оккупированная Донецкая область;
- Гвардейское в оккупированном Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным военных, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороне удалось сбить или подавить 5 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400, 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 108 вражеских беспилотников на севере, юге, востоке и в центре страны.
В то же время зафиксировано попадание баллистической ракеты и 25 ударных БПЛА в 17 точках, а обломки сбитых целей упали в 10 точках.
В настоящее время информация о двух баллистических ракетах уточняется, а боевые действия продолжаются, поскольку в воздушном пространстве до сих пор находятся вражеские дроны.
Напомним, что утром Россия нанесла удар по Черниговской области с помощью беспилотника . Разрушен дом, есть пострадавшие.
Ночью под баллистическим обстрелом оказался Киев. После ударов по городу произошло возгорание на складах, горели автомобили, а возле школы обнаружили воронку.
В Одессе вечером тоже гремели взрывы. В направлении города летели ракеты.