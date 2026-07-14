Россия снова терроризировала Украину ракетами и БпЛА: как отработала ПВО

Украинское небо в ночь на 14 июля снова оказалось под ударом российских ракет и беспилотников. Силы ПВО работали в нескольких регионах страны.

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Как сработала ПВО?

Российские захватчики выпустили по территории Украины 8 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 из Брянской области России, а также 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированного Крыма.

Кроме того, оккупанты запустили 135 ударных БПЛА типа Shahed (в частности, реактивные), "Гербера", "Италмас", баражирующие боеприпасы "Бандероль" и дроны-имитаторы типа "Пародия".

Запуск беспилотников осуществлялся с нескольких направлений:

Орел;

Курск;

Брянск;

Миллерово;

Приморско-Ахтарск;

временно оккупированная Донецкая область;

Гвардейское в оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным военных, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороне удалось сбить или подавить 5 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400, 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 108 вражеских беспилотников на севере, юге, востоке и в центре страны.

В то же время зафиксировано попадание баллистической ракеты и 25 ударных БПЛА в 17 точках, а обломки сбитых целей упали в 10 точках.

В настоящее время информация о двух баллистических ракетах уточняется, а боевые действия продолжаются, поскольку в воздушном пространстве до сих пор находятся вражеские дроны.

Напомним, что утром Россия нанесла удар по Черниговской области с помощью беспилотника . Разрушен дом, есть пострадавшие.

Ночью под баллистическим обстрелом оказался Киев. После ударов по городу произошло возгорание на складах, горели автомобили, а возле школы обнаружили воронку.

В Одессе вечером тоже гремели взрывы. В направлении города летели ракеты.