Про це повідомили у Повітряних Силах ЗС України.

Як відпрацювала ППО?

Російські загарбники випустили по території України 8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 із Брянської області Росії, а також 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованого Криму.

Окрім того, окупанти запустили 135 ударних БпЛА типу Shahed (зокрема, реактивні), "Гербера", "Італмас", баражуючі боєприпаси "Бандероль" та дрони-імітатори типу "Пародія".

Запуск безпілотників здійснювався з кількох напрямків:

Орел;

Курськ;

Брянськ;

Міллєрово;

Приморсько-Ахтарськ;

тимчасово окупована Донеччина;

Гвардійське в окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними військових, станом на 09:00 протиповітряній обороні вдалося збити або подавити 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400, 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 108 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та 25 ударних БпЛА на 17 локаціях, а уламки збитих цілей упали на 10 локаціях.

Наразі інформація щодо двох балістичних ракет уточнюється, а бойова робота триває, оскільки в повітряному просторі досі перебувають ворожі дрони.

Нагадаємо, що вранці Росія вдарила по Чернігівщині безпілотником. Зруйновано будинок, постраждали люди.

Вночі під балістичним обстрілом був Київ. Після ударів по місту сталося займання на складах, горіли авто, а біля школи виявили вирву.

В Одесі увечері теж гриміли вибухи. У напрямку міста летіли ракети.