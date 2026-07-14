Про це повідомляє ДСНС.

Що відомо про атаку на Чернігівщину?

Під ранок російський БпЛА атакував житловий будинок у Ніжинському районі.

Унаслідок ворожого удару виникла пожежа в оселі. Рятувальники її оперативно ліквідували.

Через атаку травми отримали дві жінки, яких госпіталізували до лікарні.

Атака на Чернігівщину: дивіться відео

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Нагадаємо, що у ніч на 14 липня під балістичним обстрілом був Київ. Після ударів по місту сталося займання на складах, горіли авто, а біля школи виявили вирву.

Попередньо, росіяни застосували 6 – 8 балістичних ракет. Пуски відбувалися з Брянська. Ймовірно, щонайменше половину ракет вдалося збити.

В Одесі увечері теж гриміли вибухи. У напрямку міста летіли ракети.