Ночной обстрел Одессы: ракеты не попали в цель, но есть повреждения нежилых построек
4 апреля 2022 , 11:45Читати новину українською
Источник:фейсбук оперативного командования "Юг"
В ночь на 4 апреля россияне снова атаковали Одессу. Ракеты врага не попали в цель, но есть повреждения нежилых построек.
В оперативном командовании "Юг" отметил, что, пытаясь посеять панику среди населения и нарушить логистику сил обороны, враг ночью атаковал Одессу.
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Детали о ночном обстреле Одессы
Ракеты не попали в цель, но есть повреждения нежилых построек,
– отметили в командовании.
К счастью, пострадавших удалось избежать. Остальные подробности обстрела уточняют.
Напомним, ранее представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что в ночь на 4 апреля россияне атаковали Одессу.
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