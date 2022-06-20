Ночной "салют" в Черном море – начало интересного развития событий для оккупантов в Крыму

Касаемо ночной атаки на российских захватчиков, находившихся на острове Змеиный и на захваченной в 2014 году платформе "Черноморнефтегаза" "Таврида", о которой уже есть сообщения в СМИ.

У военного корабля появилась последовательница

Во-первых, говорят, "Таврида" пылает очень хорошо. Судьбу "Москвы" она, вероятно, не повторит по физическим причинам, но там полная эвакуация.

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Кто-то там о "Таврической губернии" говорил? Ну, поняли, на что намекаю, на какой военный корабль. Символические названия и все такое.



Украинцы нанесли удар по захваченной оккупантами платформе "Таврида" / Фото "Крым Реалии"

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Во-вторых, и это действительно важно, платформа "Таврида" является законной военной целью, поскольку на ней находился вооруженный российский гарнизон, располагалась активно работавшая станция радиоэлектронной борьбы и была (по данным отдельных источников) развернута российская ПВО. Ждем фото.

Кстати, уничтожение платформ "Черноморнефтегаза", а они все милитаризованные агрессором, будет означать очень интересное развитие событий для оккупантов в Крыму, в измерении энергетики.

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