Снова "Смерчи" и без особого прицела: первые подробности о ночном ударе по Николаеву
российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев ночью – били из реактивных систем залпового огня "Смерч". В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура.
оккупанты били по городу бесцельно
Об этом рассказала руководитель координационного пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона, передает 24 канал.
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Снова обстрелян Николаев. Снова реактив систем "Смерч". Это снова стрельба без особого прицела, просто психологическое и огненное давление на несокрушимых, на тех, кто доказывает своей жизнью, своим поведением, что они являются крепостью,
– отметила Наталья Гуменюк.
Она сообщила, что в результате обстрелов есть значительные разрушения инфраструктуры. Пострадавших, к счастью, нет.
Масштабы разрушений уточняют
Информацию об обстреле подтвердил и глава ОВА Виталий Ким. Он уточнил, что информацию о пострадавших и масштабах разрушений еще будут уточнять.
Утром, 8 августа, около 04:30, враг обстрелял окрестности города. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация о последствиях обстрелов уточняется,
– говорится в сообщении.
россияне чуть ли не постоянно атакуют Николаев
- Николаев героически противостоит российским захватчикам, которые ежедневно безжалостно обстреливают город из артиллерии и ЗРК.
- ВСУ дают отпор врагу. Так, украинские военные уничтожили вражеские ЗРК С-300, из которых россияне обстреливали Николаев.
- Только за ночь 6 августа от вражеского огня пострадали семь микрорайонов областного центра и ряд общин региона. Погибла пенсионерка, еще по меньшей мере 5 человек получили ранения.
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