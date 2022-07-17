Ночной удар по Николаеву ракетами С-300: в ГСЧС показали фото последствий разрушений

Ночью враг нанес массированный ракетный удар по Николаеву. Под удар попали промышленные объекты. На одном из предприятий до сих пор разбирают завалы.

О последствиях ракетного обстрела рассказал мэр города Александр Сенкевич. Он подчеркнул, что, предварительно, жертв и пострадавших нет.

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На одном из объектов продолжается разбор завалов

Городской глава отметил, что в результате атак разрушились здания, а также начались пожары. К 9:00 спасатели ликвидировали все очаги огня. Однако на одном из предприятий до сих пор продолжается разбор завалов.

Последствия ракетного обстрела Николаева / Фото ГСЧС:

Враг, скорее всего, использовал С-300

Как рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона, скорее всего, враг снова использовал С-300.

Это мощное, разрывное, с большей разрушительной силой оружие. Оно максимально вредит и максимально должно подрывать уверенность николаевцев в том, что они – несокрушимая крепость. Однако это россиянам делать не удается,

– заметила Гуменюк.

Руководитель пресс-центра подчеркнула, что предварительно информации о жертвах среди гражданского населения нет. Однако эти данные будут уточняться.

Всего по городу ударили 10 ракет. Были попадания, как в промышленную, так и в гражданскую инфраструктуру.

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Ситуация в Николаевской области: последние новости

Взрывы в Николаеве прогремели в ночь на 17 июля. Вероятно, ракеты запустили с территории временно оккупированной Херсонской области.

Многочисленные взрывы подтвердил мэр города Александр Сенкевич.

15 июля россияне обстреляли 2 крупнейших университета областного центра.

Впоследствии враги специально запустили беспилотник, чтобы посмотреть на результаты собственных преступных действий.

Выполнить задание БпЛА не позволили украинские защитники, они сбили дрон.

Смотрите в видео об ударе по Николаеву: