Они получили то, что хотели, – Воздушные силы о ночной атаке дронов по Москве
Спокойно в России уже не будет, ни в глубинке, ни в столице. Сегодняшние падения дронов вблизи бизнес-центра "Москва-Сити" являются этому доказательством. Россияне получили то, что хотели.
Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона напомнив, что это далеко не первая атака, сообщает 24 Канал.
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Разве впервые такое? В России всегда что-то летает, и в Москве в том числе. Есть те, кого война "не касается" – она уже "касается". Уже есть определенные настроения в России – что-то прилетает, и громко,
– отметил Юрий Игнат.
Спикер добавил, что как бы российские власти не хотели закрыть на это глаза и сказать, что они все сбили, что-то все-таки прилетает.
"Поэтому говорить о российском "спокойствии в глубинке" уже не приходится. Они получили то, что хотели", – добавил Игнат.
Главное о "хлопке" в Москве
Этой ночью в российской столице произошел взрыв на территории комплекса "Москва-Сити", а россияне заявили об атаке дронов. Кроме того, минобороны страны-агрессора утверждает, что "отразило атаку".